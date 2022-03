Russell trots op Mercedes: ’Maar het gaat om de snelheid’

„Omdat het team met bloed, zweet en tranen werkt aan innovatie en dan met zoiets spectaculairs op de proppen komt”, legde de van Williams overgekomen Engelsman uit. Toch hield Russel nog een slag om de arm. „Het ziet er interessant uit, maat het gaat natuurlijk om de snelheid van de auto is. We moeten nog kijken of het werkt zoals we hopen.”

Engineer Andrew Shovlin uitte woorden van gelijke strekking. „We hebben nog veel werk te doen met betrekking tot het valideren van de updates. De komende dagen blijven we gegevens verzamelen. Het is nog te vroeg om te zeggen of alles werkt zoals verwacht.”

Russell kwam donderdagochtend in actie in Bahrein en klokte uiteindelijk de negende tijd. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton, die ’s middags instapte, kwam niet verder dan de elfde tijd. Volgens data-analisten van F1.com was Mercedes qua race pace echter wel het te kloppen team op dag één.