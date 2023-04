Sport Kort: Ajax Vrouwen slaan op belangrijk moment toe

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ajax-vrouwen pakken koppositie met nog één wedstrijd te gaan

18.53 uur: De Ajax-vrouwen hebben in een rechtstreeks duel koploper FC Twente afgetroefd en de koppositie in de Vrouwen Eredivisie overgenomen. Met nog één wedstrijd te gaan hebben de vrouwen uit Amsterdam een punt voorsprong op de titelverdediger uit Enschede. Tiny Hoekstra maakte in de 14e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Uit de rebound tikte ze de bal binnen nadat Oranje-keepster Daphne van Domselaar het schot van Chasity Grant had gestopt.

Vooral aan het begin van de tweede helft probeerde FC Twente het en dat leverde kansen op voor onder anderen Suzanne Giesen en Marisa Olislagers. Schoten van Wieke Kaptein en Renate Jansen belandden op de lat. Aan de andere kant lukte het Romée Leuchter niet de voorsprong te vergroten met een tweede treffer.

Ajax moet de laatste wedstrijd volgende week zondag uit tegen PEC Zwolle. FC Twente speelt de laatste wedstrijd thuis tegen Feyenoord en moet hopen op puntenverlies bij de Amsterdammers.

Eerste WK wegrace voor vrouwen in de motorsport vanaf 2024

18.22 uur: Vrouwelijke motorcoureurs krijgen vanaf 2024 hun eigen officiële wereldkampioenschap wegracen. De internationale motorsportfederatie FIM en rechtenhouder Dorna van de MotoGP kondigden de nieuwe klasse aan bij de Grote Prijs van Spanje in Jérez. Het nieuwe kampioenschap moet de toegankelijkheid van de sport verbreden voor vrouwen en de basis leggen voor een professioneel bestaan in de motorsport.

„Voor het eerst sinds onze oprichting in 1904 bieden we een wereldkampioenschap aan vrouwen in het racen op circuits. Er was veel vraag naar”, zei voorzitter Jorge Viegas van de FIM. „We proberen vrouwen uit de hele wereld te laten deelnemen en het is echt de bedoeling dat vrouwen prof kunnen worden, dat ze een salaris gaan verdienen als motorcoureur.”

De FIM hoopt de eerste race in 2024 in maart of april te kunnen houden. Het WK wegrace voor vrouwen zal vooralsnog bestaan uit minstens zes ronden op Europese circuits, met twee races per ronde. Het kampioenschap zal samen optrekken met het WK Superbike. De coureurs krijgen allemaal de beschikking over dezelfde motor. Welke firma die machines zal aanleveren, is nog niet bekend.

Twee beachvolleybalduo’s naar kwartfinales in Brazilië

18.19 uur: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben bij het Elite 16 toernooi in het Braziliaanse Uberlandia de kwartfinales bereikt. Het koppel won in de tussenronde van landgenoten Stefan Boermans en Yorick de Groot. Het duo Matthew Immers-Steven Van de Velde had zich al door groepswinst verzekerd van een plaats in de kwartfinale.

Brouwer en Meeuwsen waren met 21-14 21-14 te sterk voor hun landgenoten. In de kwartfinales nemen ze het later zaterdag op tegen de als eerste geplaatste Anders Mol en Christian Sørum uit Noorwegen. De Noren zijn de olympisch en wereldkampioenen. Immers en Van Velde treffen Nils Ehlers en Clemens Wickler uit Duitsland. Voor Katja Stam en Raïsa Schoon eindigde het toernooi in de tussenronde. Het duo verloor in drie sets van Tina Graudina en Anastasia Samoilova uit Letland: 21-17 19-21 16-14.

Binder wint sprintrace MotoGP bij GP Spanje

Brad Binder Ⓒ ANP/HH

18.06 uur: De Zuid-Afrikaan Brad Binder (KTM) heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP bij de Grote Prijs van Spanje. De Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati), de regerend wereldkampioen, passeerde als tweede de meet na de korte wedstrijd op het circuit van Jérez. De Australiër Jack Miller (KTM) werd derde.

De Italiaan Marco Bezzecchi (Ducati) kwam als negende over de finish, maar hij behield wel de leiding in het kampioenschap. Bagnaia liep wel op hem in en heeft in de stand slechts drie punten achterstand.

De sprintrace werd in de eerste ronde al stilgelegd na een crash, waarbij vier coureurs betrokken waren. Bezzecchi was een van de slachtoffers. Alle vier bleven ongedeerd en konden even later weer op hun motor stappen voor de herstart. De Spanjaard Aleix Espargaro, die van pole position startte, haalde het einde van de race niet. Hij crashte halverwege de race.

IJshockeyers spelen gelijk tegen Servië en voorkomen degradatie

14.26 uur: De Nederlandse mannen hebben op het WK in Tallinn degradatie voorkomen. Oranje speelde in de vijfde en laatste groepswedstrijd met 2-2 gelijk tegen Servië en dat was voldoende om niet laatste te worden in de poule. Guus van Nes en Jordy Verkiel kwamen tot scoren voor de ploeg van bondscoach Doug Mason.

Vanwege de gelijke stand werden er shoot-outs genomen en daarin was Servië met 3-0 te sterk. Toch wisten de Serviërs daarmee degradatie niet af te wenden. De ijshockeyers hadden in Estland verloren van Japan, Estland en Oekraïne. China werd wel verslagen. Oranje komt uit in divisie 1B.

Oude bekende Bordalas moet Getafe behoeden voor degradatie

13.18 uur: Het Spaanse Getafe heeft trainer José Bordalas teruggehaald. De 59-jarige Bordalás, die van 2016 tot 2021 ook in dienst was van Getafe, moet de club zien te behoeden voor degradatie. „De coach uit Alicante keert terug naar huis”, aldus de nummer 18 van La Liga. Donderdag nam Getafe afscheid van Quique Sanchez Flores.

Getafe moet vrezen voor degradatie. De nummers 18, 19 en 20 degraderen uit La Liga. Zondag staat voor Getafe het duel met nummer 19 Espanyol op het programma. Er zijn nog zeven duels te spelen. Bordalas ging na zijn vertrek bij Getafe in 2021 aan de slag bij Valencia, waar hij in de zomer van 2022 werd ontslagen.

Spaanse coureur Espargaro pakt pole bij MotoGP in eigen land

12.53 uur: De Spaanse motorcoureur Aleix Espargaro heeft poleposition veroverd voor de MotoGP in zijn geboorteland. De 33 jaar oude Espargaró hield op zijn Aprilia onder natte omstandigheden op het circuit van Jerez Jack Miller en Jorge Martin achter zich.

„Het was een gekke ochtend”, zei Espargaró, die tijdens de trainingen nog werd achtervolgd door pech. „Helaas ben ik onderuitgegaan. Toen ik de regen zag was ik een beetje boos en teleurgesteld, maar ik ben blij dat ik alles heb weten te controleren tot en met de laatste ronde.”

Brad Binder en Francesco Bagnaia starten als respectievelijk vierde en vijfde in Spanje, waar de vierde race van het seizoen wordt verreden.

De Italiaan Marco Bezzecchi heeft na drie races de leiding in de WK-stand. Espargaró eindigde dit seizoen nog niet op het podium. Hij werd negende, vijftiende en viel een keer uit.