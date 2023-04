Sport Kort: IJshockeyers weten degradatie net te voorkomen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

IJshockeyers spelen gelijk tegen Servië en voorkomen degradatie

14.26 uur: De Nederlandse mannen hebben op het WK in Tallinn degradatie voorkomen. Oranje speelde in de vijfde en laatste groepswedstrijd met 2-2 gelijk tegen Servië en dat was voldoende om niet laatste te worden in de poule. Guus van Nes en Jordy Verkiel kwamen tot scoren voor de ploeg van bondscoach Doug Mason.

Vanwege de gelijke stand werden er shoot-outs genomen en daarin was Servië met 3-0 te sterk. Toch wisten de Serviërs daarmee degradatie niet af te wenden. De ijshockeyers hadden in Estland verloren van Japan, Estland en Oekraïne. China werd wel verslagen. Oranje komt uit in divisie 1B.

Oude bekende Bordalas moet Getafe behoeden voor degradatie

13.18 uur: Het Spaanse Getafe heeft trainer José Bordalas teruggehaald. De 59-jarige Bordalás, die van 2016 tot 2021 ook in dienst was van Getafe, moet de club zien te behoeden voor degradatie. „De coach uit Alicante keert terug naar huis”, aldus de nummer 18 van La Liga. Donderdag nam Getafe afscheid van Quique Sanchez Flores.

Getafe moet vrezen voor degradatie. De nummers 18, 19 en 20 degraderen uit La Liga. Zondag staat voor Getafe het duel met nummer 19 Espanyol op het programma. Er zijn nog zeven duels te spelen. Bordalas ging na zijn vertrek bij Getafe in 2021 aan de slag bij Valencia, waar hij in de zomer van 2022 werd ontslagen.

Spaanse coureur Espargaro pakt pole bij MotoGP in eigen land

12.53 uur: De Spaanse motorcoureur Aleix Espargaro heeft poleposition veroverd voor de MotoGP in zijn geboorteland. De 33 jaar oude Espargaró hield op zijn Aprilia onder natte omstandigheden op het circuit van Jerez Jack Miller en Jorge Martin achter zich.

„Het was een gekke ochtend”, zei Espargaró, die tijdens de trainingen nog werd achtervolgd door pech. „Helaas ben ik onderuitgegaan. Toen ik de regen zag was ik een beetje boos en teleurgesteld, maar ik ben blij dat ik alles heb weten te controleren tot en met de laatste ronde.”

Brad Binder en Francesco Bagnaia starten als respectievelijk vierde en vijfde in Spanje, waar de vierde race van het seizoen wordt verreden.

De Italiaan Marco Bezzecchi heeft na drie races de leiding in de WK-stand. Espargaró eindigde dit seizoen nog niet op het podium. Hij werd negende, vijftiende en viel een keer uit.