Willem II en SC Heerenveen shoppen bij Wolfsburg

De Amerikaan Ulysses Llanez wordt verhuurd aan SC Heerenveen. De 19-jarige Amerikaanse international ondergaat vandaag de medische keuring bij de Friezen, die een inhaalslag maken op de transfermarkt. Vorige week werden Pawel Bochniewicz (overgenomen van het Poolse Gornik Zabrze) en Oliver Batista Meier (gehuurd van Bayern München) al aangetrokken, terwijl het wachten is op de definitieve afronding van de overgang van Jan Paul van Hecke. De Zeeuwse verdediger, die al meetraint bij SC Heerenveen, wordt gehuurd van Brighton & Hove Albion, dat hem vorige week kocht van NAC Breda.

Oud-VVV’er

Willem II gaat zich versterken met aanvaller John Yeboah, die vorig seizoen al op huurbasis in de Eredivisie uitkwam voor VVV-Venlo. De Tilburgers hopen de komst van Yeboah vandaag af te kunnen ronden, zodat de aanvaller al inzetbaar is in het duel in de tweede voorronde van de Europa League woensdag in Luxemburg tegen FC Progres Niederkorn.

Evenals twee andere zomeraankopen van Willem II, Kwasi Okyere Wriedt en Derrick Köhn, is Yeboah van Duits-Ghanese komaf.