Nadal bij rentree in Parijs direct onderuit

Nadal en Paul verloren in de derde en vierde game van de eerste set achtereenvolgens hun service, maar de break van Nadal op 4-3 bleek beslissend. Ook in de tweede set verloren Nadal en Paul hun servicegame in de derde en vierde game. Daarna waren er geen breaks meer en zorgde de tiebreak voor de beslissing. In de beslissende set brak Paul Nadal gelijk in de eerste game. Daarna ging het hard en kon Nadal zich niet meer terugvechten.

Nadal, de mondiale nummer 2, kwam begin september voor het laatst in actie op de ATP Tour. Hij werd uitgeschakeld in de vierde ronde van de US Open en speelde daarna alleen nog een dubbelpartij met Roger Federer op het toernooi om de Laver Cup, bij het afscheid van de 41-jarige Zwitser. Nadal ging vervolgens snel naar huis, waar zijn vrouw korte tijd later beviel van een zoon.