Actie Hamilton richting Verstappen onder de loep

Verstappen leek op weg naar een snelle ronde, maar werd toen gehinderd door Hamilton. De Brit schoot in zijn Mercedes van de baan af en leek de achteropkomende Verstappen te hinderen toen hij weer de baan opstuurde. De wedstrijdleiding buigt zich later vanmiddag over de zaak waarbij ook Verstappen zich moet melden.

De Grote Prijs van Frankrijk is de achtste race van het jaar. Hamilton won al vijf races en gaat riant aan de leiding in het kampioenschap. Verstappen staat vierde. De Limburger eindigde vorig jaar als tweede in de race, achter Hamilton.