Geen straf Hamilton na ophouden Verstappen

Valtteri Bottas was op circuit Paul Ricard in de middagsessie de snelste. Lewis Hamilton, de ploeggenoot van de Fin, kwam tot de tweede tijd. Charles Leclerc en Sebastian Vettel, beiden van Ferrari, waren ook sneller dan Verstappen in de tweede training. Net als Lando Norris, die in zijn McLaren tot de vijfde tijd kwam.

Verstappen leek in de middaguren op weg naar een snelle ronde, maar werd toen gehinderd door Hamilton. De Brit schoot in zijn Mercedes van de baan af en leek de achteropkomende Verstappen te hinderen toen hij zijn bolide weer de baan opstuurde. Na afloop zag de wedstrijdleiding er geen reden in om Hamilton te bestraffen.

De Grote Prijs van Frankrijk is de achtste race van het jaar. Hamilton won al vijf races en gaat riant aan de leiding in het kampioenschap. Verstappen staat vierde. De Limburger eindigde vorig jaar als tweede in de race, achter Hamilton.