Oranje sluit jaar af als nummer 14 van de wereld

Het Nederlands elftal sluit het jaar af als nummer 14 van de wereld. Op die plek stond Oranje eind vorig jaar ook. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman steeg in oktober even naar de12e plaats, maar zakte daarna weer op de wereldranglijst die de mondiale FIFA een paar keer per jaar actualiseert.

Oranje speelde tien interlands in 2019. De nationale ploeg won er zeven en verloor twee keer, de EK-kwalificatiewedstrijd in maart tegen Duitsland (2-3) en de finale van de Nations League tegen Portugal (0-1). Het Nederlands elftal kwalificeerde zich als nummer 2 van de groep voor het EK van volgend jaar. De mannen van Koeman spelen hun drie groepswedstrijden op de Europese eindronde allemaal in Amsterdam, tegen Oekraïne, Oostenrijk en een land dat uit de play-offs komt.

België staat net als eind 2018 bovenaan de wereldranglijst, gevolgd door wereldkampioen Frankrijk en Brazilië. De ’Rode Duivels’ prijkten het hele jaar bovenaan.