Heibel in Belgische wielerselectie voor WK

Wellens stelde openlijk vragen bij de manier waarop de communicatie voor de WK-selectie van de Belgen verliep. Vorige week maakte Verbrugghe namelijk bekend dat Greg Van Avermaet (CCC), Dylan Teuns (Bahrein-Merida), Oliver Naesen (AG2R), Philippe Gilbert en Remco Evenepoel (allebei Deceuninck-Quick Step) al zeker naar het WK zouden mogen. De overige drie plaatsen bleven nog open.

Onnodig, vindt Wellens. „We vonden dat we allemaal een beetje tegen elkaar opgezet werden, terwijl wij wel goed met elkaar overweg kunnen”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad over zijn Belgische collega-renners. „Het was beter geweest als op voorhand meteen duidelijk was geweest wie zou mogen gaan. Ik heb het daar ook al met Rik Verbrugghe over gehad, en hij zei dat de bond hem opgelegd had eerst vijf namen bekend te maken.”

Samenwerking niet goed

„Ik heb gisteren (zondag, red) een halfuur met Verbrugghe gebeld en hem alle werkpunten voorgelegd. Daar gaan we op het WK eens goed over praten. Want tot nu toe is de samenwerking nog niet zo goed geweest. Niet alleen met mij, maar ook met de andere Belgen.”

De renner van Lotto-Soudal maakte in één adem ook duidelijk dat hij niet de enige is met vraagtekens. „Maar zij die niet opgeroepen werden, hebben gezegd dat ze geen kritiek zullen geven op Rik Verbrugghe. Anders kom je over als een slechte verliezer.”

Verbrugghe volgde in november 2018 Kevin De Weert op als bondscoach. Hij was afgelopen seizoen echter nog deeltijds aan de slag bij wielerploeg Bahrain-Merida, pas in 2020 zal hij zich voltijds op zijn taken als bondscoach richten. Het WK in Yorkshire wordt voor hem zijn allereerste wereldkampioenschap.