Sport kort: Almere City FC begint met nederlaag bij Jong AZ

Almere City FC begint met nederlaag bij Jong AZ

22.09 uur: Almere City FC heeft de eerste wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie verloren. De nieuwe trainer Gertjan Verbeek zag dat Jong AZ zijn elftal op basis van een effectievere tweede helft versloeg: 2-1. Almere speelde eind vorig seizoen mee in de play-offs om promotie.

Na 20 minuten kwam Almere op voorsprong. Lance Duijvestijn zag zijn inzet via tegenstander Peer Koopmeiners in het doel verdwijnen. De voorzet kwam van Thibaut Lesquoy. Een kwartier voor tijd werd het gelijk. Richonell Margaret scoorde, na voorbereidend werk van de eerder onfortuinlijke Koopmeiners. Yusuf Barasi zorgde in de slotfase voor de 2-1.

Verbeek heeft voor twee seizoenen getekend bij Almere. Hij werkte eerder bij onder meer Heracles Almelo, sc Heerenveen, Feyenoord, AZ, FC Twente en de Duitse clubs 1. FC Nürnberg en VfL Bochum. Almere City FC wil graag naar de Eredivisie. Afgelopen seizoen bleef de club steken in de eerste ronde van de play-offs, tegen NEC.

MVV won bij Jong FC Utrecht: 0-1. Orhan Džepar maakte het doelpunt.

Hoffenheim met moeite naar tweede ronde bekertoernooi

21.41 uur: TSG 1899 Hoffenheim heeft zich in de eerste ronde van het toernooi om de Duitse voetbalbeker maar ternauwernood weten te redden. De uitwedstrijd tegen Viktoria Köln, uitkomend in de derde Liga, werd pas in de verlenging met 3-2 gewonnen.

De Kroatische international Andrej Kramaric was, niet voor het eerst, van grote betekenis voor de ploeg met twee doelpunten. De geroutineerde spits maakte de winnende in de 107e minuut. Hij had na een klein half uur ook de score geopend vanaf de strafschopstip.

Bij Hoffenheim had Melayro Bogarde een basisplaats. De 19-jarige Rotterdamse rechtsback verruilde de jeugd van Feyenoord al in de zomer van 2018 voor een avontuur in Duitsland. Een seizoen later maakte de neef van oud-international Winston Bogarde zijn eerste speelminuten in de Bundesliga. Maandagavond in Keulen haalde trainer Sebastian Hoeneß hem in de 63e minuut naar de kant.

Blessure verdediger Robertson van Liverpool valt mee

21.40 uur: De enkelblessure van Andy Robertson, linksachter van Liverpool, blijkt mee te vallen. Na onderzoek in het ziekenhuis liet de aanvoerder van het Schotse nationale voetbalelftal weten dat het allemaal "niet al te ernstig is". Vorige seizoen werd Liverpool geplaagd door blessures bij meerdere verdedigers, onder wie de Nederlandse international Virgil van Dijk.

Robertson (27) raakte geblesseerd in het oefenduel op Anfield, dit weekeinde tegen het Spaanse Athletic Club (1-1). "Ik ga elke dag keihard werken aan de revalidatie, om er zo snel mogelijk weer bij te zijn", aldus Robertson. Hij gaf daarbij geen termijn aan.

Liverpool begint zaterdag aan het seizoen in de Premier League met de wedstrijd tegen Norwich. In september heeft Robertson ook nog drie kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap met Schotland op het programma staan.

Wielrenner Bauhaus wint eerste rit in Polen

19.31 uur: Wielrenner Phil Bauhaus is winnaar geworden van de eerste etappe van de Ronde van Polen. De Duitser bleef de Colombiaan Alvaro Hodeg in de sprint voor. De Fransman Hugo Hofstetter eindigde als derde.

David Dekker was de beste Nederlander op de vijfde plaats, ook in dezelfde tijd als de winnaar. De rit ging over ruim 200 kilometer.

Vorig jaar werd de openingsrit in Polen ontsierd door een zware val van Fabio Jakobsen. De Nederlandse sprinter moest daarna lange tijd revalideren.

Ineos stuurt Bernal, Carapaz, Pidcock en Sivakov naar Vuelta

19.05 uur: Wielerploeg Ineos Grenadiers heeft een ijzersterk team geformeerd voor de Ronde van Spanje, die zaterdag begint. De meeste ogen zullen gericht zijn op Giro-winnaar Egan Bernal. De Colombiaan heeft steun van de Ecuadoraan Richard Carapaz, de Rus Pavel Sivakov en de Britten Adam Yates en Tom Pidcock. Dylan van Baarle, Salvatore Puccio en Jhonatan Narváez completeren het team voor de Vuelta.

Ineos ging dit jaar met vier kandidaten voor de gele trui naar de Tour de France, maar de resultaten vielen enigszins tegen. Carapaz finishte in Parijs als de nummer 3 achter de Sloveen Tadej Pogacar en de Deen Jonas Vingegaard. Onder anderen Geraint Thomas en Richie Porte stelden teleur. Carapaz werd ook nog olympisch kampioen op de weg.

Bernal raakte na zijn zege in de Ronde van Italië besmet met het coronavirus en liet de Olympische Spelen aan zich voorbij gaan. Hij maakte onlangs zijn rentree in de Clásica San Sebastián en reed vervolgens ook de Ronde van Burgos. Als de 24-jarige Zuid-Amerikaan de Vuelta op zijn erelijst bijschrijft dan is hij de achtste renner in de historie die de drie Grote Rondes ten minste één keer op zijn naam heeft gebracht. Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Alberto Contador, Chris Froome, Felice Gimondi en Vincenzo Nibali gingen hem voor.

Marijne nieuwe coach hockeyers Tilburg

18.58 uur: Sjoerd Marijne wordt de nieuwe coach van de hockeymannen van Tilburg. Het bestuur van de Brabantse club liet weten overeenstemming te hebben bereikt met de trainer die op de Olympische Spelen met de vrouwen van India op de vierde plaats eindigde. Hij volgt Jeroen Delmee op, die bondscoach van de Nederlandse mannen wordt. Marijne ondertekende een driejarige overeenkomst en gaat zijn rol als coach combineren met die van technisch directeur.

Valverde start voor vijftiende keer in Vuelta

17.42 uur: Alejandro Valverde start op 41-jarige leeftijd voor de vijftiende keer in de Vuelta, zo liet zijn formatie Movistar weten. Hij won de Vuelta tot nu toe één keer, in 2009. De Spanjaard eindigde zeven keer op het podium en won twaalf keer een etappe.

Evenals onlangs in de Ronde van Frankrijk zijn de Colombiaan Miguel Angel Lopez en Spanjaard Enric Mas met de veteraan de kopmannen van de ploeg. De equipe bestaat verder uit Imanol Erviti (Spa), Johan Jacobs (Zwi), Nelson Oliveira (Por), José Joaquin Rojas (Spa) en Carlos Verona (Spa). De Ronde van Spanje gaat zaterdag in Burgos van start.

Wielrenner Welten naar Groupama-FDJ

17.39 uur: Wielerformatie Groupama-FDJ heeft sprinter Bram Welten in huis gehaald. De 24-jarige Nederlander komt over van Arkea-Samsic en ondertekende een tweejarig contract bij het Franse WorldTour-team.

Welten was sinds 2018 prof bij eerst Fortuneo-Samsic en vervolgens Arkea-Samsic. Hij reed er vooral in dienst van de sprinters Nacer Bouhanni en Daniel McLay. Bij Groupama-FDJ zal hij volgens de ploeg ook geregeld voor eigen kans mogen gaan.

Groupama-FDJ liet ook weten dat de Nederlander Ramon Sinkeldam voor één jaar heeft bijgetekend.

PSG na achttien maanden in vol stadion tegen Strasbourg

17.21 uur: Paris Saint-Germain heeft de fans in afwachting van de transfer van Lionel Messi alvast een ander succesje kunnen melden. De Franse club mag de eerste thuiswedstrijd in de competitie tegen RC Strasbourg in een vol stadion spelen. De prefect van de regio Parijs heeft daarvoor maandag toestemming gegeven, op voorwaarde dat de hygiënevoorschriften worden nageleefd.

In principe zitten er zaterdag 49.700 toeschouwers in het Parc des Princes om PSG aan het werk te zien. „Op dit moment hebben we achttien maanden lang gewacht”, reageerde de directeur kaartverkoop Nicolas Arndt op het nieuws. Het liep meteen storm en alle tickets zouden al zijn verkocht.

Arndt benadrukte dat alle nog geldende coronamaatregelen in acht worden genomen. De bezoekers moeten de nieuwe digitale gezondheidspas kunnen tonen, waaruit blijkt dat ze zijn gevaccineerd, van Covid-19 genezen of recent negatief getest (PCR) zijn op corona.

Coronacrisis zorgt voor dieprode cijfers Borussia Dortmund

13.23 uur: Het Duitse Borussia Dortmund heeft het afgelopen boekjaar een verlies van 72,8 miljoen euro geleden, tegen een verlies van 44 miljoen een jaar eerder. De coronacrisis veroorzaakte vooral verminderde inkomsten voor de club uit wedstrijdactiviteiten, zoals toegangskaarten en catering. Ook de inkomsten uit transfers bleven achter, zo is te lezen in de cijfers van het seizoen 2020-2021 die de club openbaarde.

Aan de inkomstenkant waren de cijfers dieprood. De totale opbrengsten waren 358,6 miljoen, tegen 486,9 miljoen een seizen eerder. De inkomsten rond thuiswedstrijden vielen nagenoeg helemaal weg. Gelukkig voor de club stegen de inkomsten uit marketing en tv-gelden met 27 miljoen en kon er 33 miljoen bezuinigd worden op de operationele kosten. De nummer 3 van het afgelopen seizoen in de Bundesliga gaf afgelopen seizen 215 miljoen euro uit aan salarissen. De transferinkomsten daalden met bijna 25 miljoen.

Vlasov nieuwste topaanwinst Bora-hansgrohe

12.31 uur: De Duitse wielerploeg Bora-hansgrohe heeft de komst van Aleksandr Vlasov aangekondigd. De 25-jarige Rus komt over van Astana en ondertekent een contract tot eind 2024.

Vlasov eindigde dit seizoen als vierde in de Ronde van Italië. De Russisch kampioen tijdrijden won vorig jaar de Mont Ventoux Dénivelé Challenge en werd toen derde in de Ronde van Lombardije.

Bora-hansgrohe kondigde onlangs het vertrek aan van Peter Sagan en Pascal Ackermann. Sam Bennett, Sergio Higuita , Jai Hindley en de Nederlander Danny van Poppel komen de ploeg versterken.

Openingsduel Eredivisie voor Manschot

12.25 uur: Scheidsrechter Jeroen Manschot fluit vrijdagavond de Eredivisie in gang tijdens de openingswedstrijd tussen Go Ahead Eagles en sc Heerenveen. De thuisclub uit Deventer keert dan terug op het hoogste niveau.

Danny Makkelie leidt zaterdag het duel tussen Heracles Almelo en PSV. Bas Nijhuis fluit zaterdagavond de ontmoeting tussen Ajax en NEC. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangesteld voor de ontmoeting van zondag tussen Willem II en Feyenoord. Joey Kooy moet zondagmiddag RKC Waalwijk - AZ in goede banen leiden en Richard Martens begin het nieuwe seizoen met de wedstrijd tussen PEC Zwolle en AZ.

Fortuna Sittard - FC Twente, SC Cambuur - FC Groningen en FC Utrecht - Sparta Rotterdam staan onder leiding van respectievelijk Jochem Kamphuis, Allard Lindhout en Martin van den Kerkhof.

Succescoach Staley verlaat Amerikaanse basketbalsters

11.51 uur: Dawn Staley neemt afscheid als bondscoach van de Amerikaanse basketbalsters. Onder haar leiding bleven de Verenigde Staten de afgelopen vier jaar in 45 duels ongeslagen. De Amerikaanse basketbalsters wonnen zondag olympisch goud door in de finale ook Japan te verslaan (90-75).

Staley kwam in maart 2017 als eerste zwarte vrouw aan het hoofd van het team te staan. Ze was al assistent-bondscoach tijdens de Spelen van 2008 en 2016. Als speelster won ze olympisch goud op de Spelen van 1996, 2000 en 2004.

Staley heeft haar assistente Cheryl Reeve als opvolgster voorgedragen.

Jakobsen kent zeven ploeggenoten voor Vuelta

11.33 uur: Fabio Jakobsen gaat zaterdag als de sprintkopman van Deceuninck - Quick-Step van start in de Vuelta. De Nederlander wordt daarbij ondersteund door Andrea Bagioli, Josef Cerny, James Knox, Florian Sénéchal, Zdenek Stybar, Bert Van Lerberghe en Mauri Vansevenant. Normaliter zullen vooral Sénéchal en Van Lerberghe hem helpen in de sprints.

Het wordt voor Jakobsen zijn eerste grote ronde sinds zijn zware crash een jaar geleden. De 24-jarige sprinter toonde onlangs weer terug in vorm te zijn na lang herstel met twee ritzeges in de Ronde van Wallonië.

In 2019 reed Jakobsen ook al de Vuelta. Toen won hij twee etappes, waaronder de slotrit met aankomst in Madrid. De traditionele sprintafspraak in de Spaanse hoofdstad op de slotdag ontbreekt dit jaar. In plaats daarvan eindigt de ronde met een tijdrit naar Santiago de Compostela.

Yakin nieuwe Zwitserse bondscoach

11.29 uur: Murat Yakin is benoemd tot de nieuwe bondscoach van Zwitserland. Hij volgt Vladimir Petkovic op, die na een succesvol EK - met een kwartfinaleplek - naar Girondins Bordeaux is vertrokken.

Gedurende zijn loopbaan kwam de verdediger tot 49 interlands. De 46-jarige Yakin trainde sinds zijn carrière veel Zwitserse ploegen, waaronder FC Basel waar hij twee keer landskampioen werd. Ook coachte hij een seizoen Spartak Moskou.

PSV met 22 spelers naar Denemarken voor duel met FC Midtjylland

11.05 uur: Olivier Boscagli stapt met PSV op het vliegtuig voor het uitduel van dinsdag met FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League. De Franse verdediger was vorige week geschorst voor de gewonnen eerste ontmoeting met de Deense club (3-0).

Trainer Roger Schmidt neemt 22 spelers mee naar Herning. PSV verdedigt een voorsprong van 3-0, met dank aan doelpunten van Noni Madueke, Mario Götze en Cody Gakpo. De winnaar van de dubbele ontmoeting strijdt in de play-offs waarschijnlijk tegen Benfica om een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Portugese club won vorige week het uitduel met Spartak Moskou (2-0).

PSV versloeg Benfica in 1988 in de finale van de Europa Cup 1.

Mexicaanse golfer Ancer wint in Memphis

09.29 uur: Abraham Ancer heeft het lucratieve World Golf Championships-toernooi in Memphis gewonnen. De 30-jarige Mexicaan zegevierde in een play-off. Hij was na vier ronden gelijk geëindigd met de Japanner Hideki Matsuyama en de Amerikaan Sam Burns.

Ancer boekte zijn vierde zege in de PGA Tour. Hij verdiende 1,54 miljoen euro met zijn overwinning in Memphis. De World Golf Championships telt vier wedstrijden en wordt in oktober afgesloten in Shanghai.