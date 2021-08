Sport kort: PSV met 22 spelers naar Denemarken

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Yakin nieuwe Zwitserse bondscoach

11.29 uur: Murat Yakin is benoemd tot de nieuwe bondscoach van Zwitserland. Hij volgt Vladimir Petkovic op, die na een succesvol EK - met een kwartfinaleplek - naar Girondins Bordeaux is vertrokken.

Gedurende zijn loopbaan kwam de verdediger tot 49 interlands. De 46-jarige Yakin trainde sinds zijn carrière veel Zwitserse ploegen, waaronder FC Basel waar hij twee keer landskampioen werd. Ook coachte hij een seizoen Spartak Moskou.

PSV met 22 spelers naar Denemarken voor duel met FC Midtjylland

11.05 uur: Olivier Boscagli stapt met PSV op het vliegtuig voor het uitduel van dinsdag met FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League. De Franse verdediger was vorige week geschorst voor de gewonnen eerste ontmoeting met de Deense club (3-0).

Trainer Roger Schmidt neemt 22 spelers mee naar Herning. PSV verdedigt een voorsprong van 3-0, met dank aan doelpunten van Noni Madueke, Mario Götze en Cody Gakpo. De winnaar van de dubbele ontmoeting strijdt in de play-offs waarschijnlijk tegen Benfica om een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Portugese club won vorige week het uitduel met Spartak Moskou (2-0).

PSV versloeg Benfica in 1988 in de finale van de Europa Cup 1.

Mexicaanse golfer Ancer wint in Memphis

9.29 uur: Abraham Ancer heeft het lucratieve World Golf Championships-toernooi in Memphis gewonnen. De 30-jarige Mexicaan zegevierde in een play-off. Hij was na vier ronden gelijk geëindigd met de Japanner Hideki Matsuyama en de Amerikaan Sam Burns.

Ancer boekte zijn vierde zege in de PGA Tour. Hij verdiende 1,54 miljoen euro met zijn overwinning in Memphis. De World Golf Championships telt vier wedstrijden en wordt in oktober afgesloten in Shanghai.