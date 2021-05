Vraagtekens rond Grand Prix van Turkije

Dat houdt in dat reizigers die terugkeren uit Turkije, in Engeland tien dagen in quarantaine moeten in een door de regering aangewezen hotel. Eerder werd al bekend dat voor Chelsea en Manchester United vermoedelijk geen uitzondering wordt gemaakt. Zij spelen op 29 mei de Champions League-finale. Dat zou in Istanbul moeten gebeuren, maar mogelijk wordt die wedstrijd verplaatst naar Wembley.

„We zijn op de hoogte van de aankondiging van de Britse regering met betrekking tot reisbeperkingen voor Turkije”, aldus een woordvoerder van de Formule 1 in Barcelona. „We beoordelen de situatie en zullen de komende dagen meer details verstrekken.”

Zaterdag vond er overleg plaats met alle teambazen, onder meer om de opties te bespreken. Toto Wolff (Mercedes) liet weten dat Formule 1-CEO Stefano Domenicali snel uitsluitsel geeft over welke opties er zijn. Een mogelijkheid waarnaar gekeken wordt is om de races in Istanbul en Baku (6 juni) om te draaien.

Alleen al zeven van de tien Formule 1-teams zijn gehuisvest in Engeland. „Tien dagen in quarantaine in een hotel is geen pretje, waar dan ook in de wereld”, stelde Wolff. „Pas als we een duidelijker beeld hebben kunnen we bekijken wat we gaan doen, bijvoorbeeld wie na de race in Turkije teruggaat naar Engeland of alvast doorgaat richting Frankrijk voor de volgende race.”

De Grand Prix van Turkije werd recent pas toegevoegd aan de kalender als vervanger van de opnieuw afgelaste race in Canada.