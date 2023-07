Waterpolovrouwen dicht bij unieke prestatie: ’Dit is bizar’

AMSTERDAM - „Yes, dit is zó fijn”, waterpoloster Simone van de Kraats loopt nog over van de adrenaline wanneer ze na de met 9-8 gewonnen halve finale hardop uitspreekt dat ze met Oranje én de WK-finale heeft gehaald én een olympisch ticket heeft bemachtigd voor de Spelen van 2024 in Parijs. „Het is echt zo, maar ik kan het bijna nog niet geloven.”

De blijdschap bij de speelsters van Oranje is groot. Ⓒ ANP/HH