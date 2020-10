Arnaud Démare klopt Peter Sagan in millimetersprint Giro d’Italia

Peter Sagan en Davide Ballerini werden in finishplaats Villafranco Tirrena, na een etappe van 140 kilometer, met millimeters verschil geklopt door de Franse kampioen. Sagan is wel de nieuwe drager van de puntentrui.

Meerdere sprinters werden halverwege de dag gelost op de Portella Mandrazzi, een col van de derde categorie. Onder anderen Fernando Gaviria van UAE-Team Emirates en Álvaro José Hodeg van Deceuninck-Quick Step konden het tempo niet volgen en ontbraken daarom in de sprint.

Het was voor Démare zijn elfde zege van het door corona verstoorde wielerseizoen. Daarmee is de 29-jarige Fransman tot dusver de meest succesvolle renner van het peloton.

Kelderman en Kruijswijk

Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk, de Nederlandse troeven voor het algemeen klassement, finishten veilig in de buik van het peloton. De kopmannen van Sunweb en Jumbo-Visma blijven zodoende de nummers vier en tien van het algemeen klassement.

Roze trui

João Almeida behield de roze trui, al moest hij daar wel de nodige moeite voor doen. Nummer twee Jonathan Klever Caicedo had namelijk zijn zinnen gezet op de bonifcatieseconden bij de tussensprint. De Ecudoriaan was Almeida maandag met zijn ritzege tot op 0,22 seconden genaderd, maar in het sprintje met de Portugees van Deceuninck-Quick Step kwam Caicedo er niet aan te pas.

Geraint Thomas

Geraint Thomas verscheen dinsdag niet aan het vertrek. De kopman van Ineos bleek ’s morgens bij zijn val een dag eerder een gebroken bekken te hebben opgelopen.

De Giro gaat woensdag, na vier ritten op Sicilië, verder op het Italiaanse vasteland.