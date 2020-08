FC Groningen wacht op Robben en schaakt op twee borden

Het opwarmprogramma voor de 2200 fans die de moeite hadden genomen om naar het Hitachi Capital Mobility Stadion te komen, was nog samengesteld met het idee dat Robben zich voor het eerst zou kunnen tonen aan de FC Groningen-fans. Daarom werd er een mooi filmpje afgespeeld van Robben als tiener, die met zijn dribbels en rushes liet zien hoe getalenteerd hij was. Al had niemand aan het begin van deze eeuw kunnen verzinnen dat de carrière van de tiener uit Bedum zo’n hoge vlucht zou nemen als die heeft gedaan. Met twaalf landstitels in vier verschillende landen en de winnende goal in de Champions League-finale van 2013 is Robben uitgegroeid tot een van de meest succesrijke Nederlandse profs aller tijden.

Forceren heeft geen zin

Bij zijn oude club FC Groningen hoopt Robben als liefhebber pur sang nog op een mooi toetje van een geslaagde carrière. Dat de opstartperiode met wat fysieke hobbels verloopt, mag geen verrassing heten. Na een seizoen inactiviteit is het passen en meten welke belasting de liefhebber pur sang weer aankan. De blessuregevoeligheid van Robben zal er logischerwijs niet minder op geworden zijn, nadat hij uit de tredmolen van het topvoetbal is gestapt, en het heeft geen zin om in deze fase van het seizoen iets te forceren.

De absentie van Robben in de oefenwedstrijden is wel lastig voor Buijs bij de opbouw van zijn team voor het nieuwe seizoen. Juist deze oefenwedstrijden zijn goede gelegenheden om Robben in te passen. Natuurlijk staan diens kwaliteiten buiten kijf, maar het zal voor het elftal wel aanpassing vergen om met een type speler als Robben samen te spelen, juist vanwege zijn bijzondere kwaliteiten en de vrije rol die hem zal worden toegeschoven.

FC Groningen laat in het midden wanneer Robben wel zijn comeback in wedstrijdverband gaat maken. De eerste drie mogelijkheden zijn de oefenwedstrijden tegen FC Volendam en Almere City van respectievelijk komende vrijdag en zaterdag en het duel met Werder Bremen in Duitsland eind deze maand.

Weinig seizoenen boven de 30

Intussen werkt het elftal van Buijs zonder de grote blikvanger toe naar de competitiestart, zoals komend seizoen wel vaker zonder Robben zal moeten worden gespeeld. Het is immers niet reëel om te verwachten dat de herintreder iedere week beschikbaar zal zijn. De enige keer in zijn twintigjarige profcarrière dat Robben daar een beetje bij in de buurt is gekomen, was in zijn eerste seizoen bij PSV, toen hij 33 van de 34 competitiewedstrijden afwerkte. Dat was in het seizoen 2002-2003 en daarna is hij nooit meer boven de dertig competitieduels uitgekomen. Al was 2013-2014 zijn meest regelmatige seizoen, toen hij voor Bayern in totaal 45 officiële duels speelde, waaronder tien in de Champions League.

In de wedstrijd tegen PEC Zwolle, die twee helften van een uur omvatte, sprong bij FC Groningen opnieuw Ajdin Hrustic in het oog. De Australiër zorgde voor veel dreiging en zag onder andere een vrije trap via de lat overgaan.

Reza slaat toe

FC Groningen begon sterk, maar zag PEC Zwolle goed terug in de wedstrijd komen en op voorsprong komen door een goal van Ghoochannejhad, die een voorzet van Sai van Wermeskerken in het doel gleed. Diezelfde Ghoochannejhad ontsnapte verderop in de wedstrijd aan de aandacht van de FC Groningen-defensie en maakte er 2-0 van. Zian Flemming raakte in de slotfase nog de paal namens de bezoekers.

Een grote domper voor PEC Zwolle was het uitvallen van middenvelder Rico Strieder met een op het eerste oog ernstige blessure. De Duitser, die eerder voor FC Utrecht uitkwam, heeft een lange blessuregeschiedenis met onder andere kraakbeenschade in zijn knie.