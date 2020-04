ManCity-coach Guardiola en tal van spelers wacht quarantaine

De Premier League ligt vanwege de coronacrisis sinds vorige maand stil, maar de clubs hopen in juni weer te kunnen voetballen.

Guardiola verblijft in Spanje sinds zijn moeder begin april overleed, acht van zijn spelers bevinden zich in hun vaderland.

Volgens The Times wacht in ieder geval vier collega-managers en spelers van een aantal andere clubs hetzelfde lot als ze terugkeren naar Engeland. Wolverhampton Wanderers-manager Nuno Espírito Santo en zijn coachstaf zijn in Portugal, terwijl zeker vijf spelers van The Wolves elders verblijven. Hetzelfde geldt onder anderen voor Norwich City-manager Daniel Farke en Southampton-coach Ralph Hasenhüttl.

De clubs uit de Premier League vergaderen vrijdag over een mogelijke voortzetting van het seizoen. Arsenal, West Ham United en Brighton hebben voorzichtig de training hervat.