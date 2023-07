André Onana kijkt vooruit naar Manchester United: ’Grote club met enorme geschiedenis’

De nu 27-jarige Onana verruilde Ajax vorig jaar voor Internazionale. Met die club won hij afgelopen seizoen de Coppa Italia en bereikte hij de finale van de Champions League, die werd verloren van Manchester City. „Je wil niet weten hoe graag ik die beker naar Milaan had gebracht en had willen vieren met de fans. We waren dichtbij. Ik hoop dat ik de Champions League kan winnen met Manchester United, maar ik hoop ook dat Inter de finale opnieuw bereikt en die wint. Alle fans verdienen dat.”

De keeper uit Kameroen tekent binnenkort een contract bij Manchester United. „Ik kijk ernaar uit on dit nieuwe avontuur te beginnen met een coach die als een mentor is voor mij”, zo verwijst hij naar zijn voormalige Ajax-coach Erik ten Hag, die ManUnited nu leidt. „Ik sluit me aan bij een grote club in een grote competitie en met een enorme geschiedenis net als Inter. Ik begin van onderop en zal de fans laten zien wie ik ben.”

Onana wordt volgens het Britse medium Sky Sports de op twee na duurste keeper ooit, met een transfersom van maximaal zo’n 55 miljoen euro.