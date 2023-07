Erik ten Hag looft ’wil om te winnen’ bij United-aanwinst André Onana

„Het is een ongelooflijke eer om bij Manchester United te gaan spelen”, aldus Onana op de website van zijn nieuwe club. „Dit is iets waar ik m’n hele leven hard voor heb gewerkt en waarvoor ik veel tegenslagen moest overwinnen. Dit is voor mij een nieuwe start en ik verheug me erop binnenkort het veld van Old Trafford op te mogen lopen.”

Ook bij Ajax werkte Onana samen met Erik ten Hag, nu de trainer van United. Doelman David De Gea, jarenlang eerste keus in het doel van United, maakte eerder bekend uit Manchester te vertrekken.

"Hij zal de selectie naar een hoger niveau tillen"

„Met zijn fysieke verschijning, zijn persoonlijkheid en de wil om te winnen zal hij de selectie naar een hoger niveau tillen”, aldus Ten Hag op de clubwebsite over de komst van de doelman. „Voor een keeper zijn clean sheets het belangrijkste en dat doet hij niet alleen. Daarom is het belangrijk om een goede defensieve organisatie te hebben. Het gaat om samenwerking, om één team zijn. De keeper en de vier verdedigers voor hem en de doelman met het hele team. Het moet allemaal met elkaar verbonden zijn. Ze moeten een connectie hebben en goed communiceren om het hoogste niveau te bereiken.”