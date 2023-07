Manchester United kondigt komst keeper André Onana aan

„Het is een ongelooflijke eer om bij Manchester United te gaan spelen”, aldus Onana op de website van zijn nieuwe club. „Dit is iets waar ik m’n hele leven hard voor heb gewerkt en waarvoor ik veel tegenslagen moest overwinnen. Dit is voor mij een nieuwe start en ik verheug me erop binnenkort het veld van Old Trafford op te mogen lopen.”

Tekst gaat verder onder de video

Ook bij Ajax werkte Onana samen met Erik ten Hag, nu de trainer van United. Doelman David De Gea, jarenlang eerste keus in het doel van United, maakte eerder bekend uit Manchester te vertrekken.