Guardiola vreest dopingcontrole en houdt City-speler buiten ploeg

Pep Guardiola en Riyad Mahrez Ⓒ Reuters

LONDEN - Manchester City veroverde zondag de eerste prijs van het seizoen door Liverpool na strafschoppen te slaan in de strijd om het Community Shield. Riyad Mahrez was in het stadion aanwezig, maar maakte om een opmerkelijke reden geen deel uit van de wedstrijdselectie van Pep Guardiola.