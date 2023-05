Ontketende Van Gerwen wint zevende Premier League-titel

Van Gerwen is Phil Taylor voorbij als recordtitelhouder van het lucratieve showevent van de PDC. En hoe. Van de schouderblessure waarmee hij een week eerder de strijd moest staken, bleek hij geen enkele last meer te hebben. Dit was de beste Van Gerwen die men in 2023 tot nu toe heeft gezien. Zelf spreekt hij altijd van pieken op de juiste momenten. Dat deed Van Gerwen, die in alles liet zien in topvorm te verkeren.

Dat kwam vooral tot uiting in het begin van de finale, in een soort 170-affair. Toen Price zijn 170-finish na twee triple 20’s wegzette met een enkele 10, gooide Van Gerwen als plaagstootje expres wel ’even’ 170. Price gooide zijn favoriete tops in één pijl uit, waarna de twee wel konden lachen om het staaltje spierballendarten van de Nederlander. Maar het was inmiddels wel 2-2.

Bekijk de winnende pijl van Van Gerwen

Eventjes, want het werd nog veel leuker, nadat Van Gerwen zich geruisloos naar 3-2 had gegooid. In de zesde leg liet hij zelf een finish van 170 staan, om deze wél in rap tempo uit te gooien. Het ’ooooh, Michael van Gurwen’ schalde uit duizenden kelen door de O2-arena. Dit was de Van Gerwen die men een maandje of vier had moeten missen. Maar zoals hij zelf al zei: alles begint bij de Premier League-finales. Van Gerwen bekrachtigde dat, door zich met een 128-finish naar 6-2 te gooien. Hij liet Price nooit meer dichtbij komen.

Sterker: Van Gerwen maakte gehakt van Price, wat hij nog eens liet zien met een 150-finish om op 10-5 te komen. Met dubbel-9 kreeg Van Gerwen de eerste major-titel van het jaar te pakken.

De trofee is voor Van Gerwen

Michael Smith

Hij bracht zichzelf eerder op de avond in een fenomenale herhaling van de WK-finale al op koers om zijn titel succesvol te verdedigen. De Vlijmenaar noemt Smith de darter ’die misschien nog wel meer talent heeft dan ik’, al ging hij de wedstrijd in met veel meer bagage dan de regerend wereldkampioen.

Maar Smith begon ontketend in de O2-arena. Hij pakte met een 128-finish direct een 1-0 voorsprong. Daarna kwam Van Gerwen, die zijn schouderklachten zichtbaar achter zich had gelaten, steeds meer in het duel. Even leek de Nederlander zichzelf tekort te doen, toen hij twee pijlen op dubbel 16 miste om een 5-2 voorsprong te pakken. Maar Smith verzilverde het buitenkansje om Van Gerwen te naderen niet. De zesvoudige Premier League-winnaar bracht zichzelf alsnog op 5-2 en bouwde die voorsprong met een waanzinnig staaltje darts uit tot 7-3 bij de pauze.

De statistieken toen? Van Gerwen noteerde een gemiddelde van liefst 108.3, had al vijf 180’ers genoteerd en had zeven van zijn twaalf kansen op dubbels ’geraakt’. Na de pauze ging het publiek compleet uit zijn dak, toen Smith zichzelf terug knokte tot 8-6. Onder de grootst mogelijke druk liet Van Gerwen zien, wat voor topdarts hij in zijn mars heeft op avonden dat hij ’zijn niveau’ haalt. Hij leek zijn leg geweldig weg te zetten om op 9-6 te komen, maar miste zijn dubbels. Smith gooide 91 uit via een enkele bull, 16 en bull’s eye: 8-7.

Ijskoud

Waanzin in de O2-arena, maar Van Gerwen bleef ijskoud in de leg die volgde en gooide zichzelf naar 9-7. Vervolgens startte Van Gerwen echter met drie keer triple 1… Hij verschafte zichzelf mede door een zwalkende Smith wel twee matchdarts, maar Van Gerwen miste dubbel 12 en dubbel 6, om vervolgens Smith grandioos met 123 te zien finishen: 9-8.

Smith miste vervolgens de kansen om op 9-9 te komen en Van Gerwen hield zijn zelfbeheersing. Via een finish van 54 gooide hij zichzelf naar de finale, waarin hij nog veel sterker bleek.

Van Gerwen ging na 16 competitie-avonden in de eerste maanden van 2023 als nummer drie de finales in. Smith moet zich ’troosten’ met 85.000 pond aan prijzengeld. Net als Jonny Clayton. Price verpletterde zijn landgenoot in de eerste halve finale met liefst 10-2.