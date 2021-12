Mino Raiola: ’Haaland kan en gaat de volgende stap maken’

Zaakwaarnemer Mino Raiola zegt dat in een interview met de Duitse tv-zender Sport1. „We wisten al bij zijn komst naar Dortmund dat deze stap zou komen. Misschien gebeurt het deze zomer, misschien de zomer daarna. De kans is groot dat Erling komende zomer al gaat”, aldus Raiola.

Dortmund betaalde twee jaar geleden zo’n 20 miljoen euro om Haaland over te nemen van Red Bull Salzburg. De Noor had bij de Oostenrijkse club al naam gemaakt met acht doelpunten in zes wedstrijden in de Champions League en hij ging in Duitse dienst door met scoren. In 72 officiële wedstrijden voor Dortmund maakte Haaland maar liefst 74 doelpunten, waarvan 51 in de Bundesliga en 15 in de Champions League.

„Hij kan en gaat de volgende stap maken”, zegt Raiola over de 21-jarige spits. „Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester City; dat zijn de grote clubs waar hij naartoe kan gaan. City is de laatste jaren vijf keer kampioen van Engeland geworden, aanzienlijk vaker dan Manchester United.”

Haaland werd met Dortmund uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League. De Duitse club verloor in de poule twee keer van Ajax. Volgens Raiola is de nummer 9 toe aan een nieuwe uitdaging. „Hij wil zich ontwikkelen, hij zoekt nieuwe uitdagingen. Maar het gaat natuurlijk om de alternatieven. Hij stapt alleen over als dat beter is dan waar hij nu zit.”

Volgens Duitse media bevat het contract van Haaland een gelimiteerde afkoopsom van tussen de 70 en 90 miljoen euro. Raiola wil daar niets over loslaten. „Dat blijft tussen mij en de speler.”