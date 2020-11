’Oranje groepshoofd bij loting WK-kwalificatie voor Qatar 2022’

Nederland moet komende week op de wereldranglijst bij de eerste tien Europese landen staan om bij de loting in december groepshoofd te zijn en dat kan na de zege op Bosnië normaal gesproken niet meer misgaan. Dat betekent dat Nederland op 7 december bij de loting voor de kwalificatiereeks van het WK in Qatar in Pot 1 terecht komt.

Een officiële bevestiging kwam er zondag niet, maar De Boer nam er alvast een voorschot op. „Volgens mij is het zo. Dat heb ik gehoord van mensen bij ons die heel goed kunnen rekenen”, zei de bondscoach. „Ik ga er vanuit dat ze gelijk hebben. Dat is hartstikke mooi. Dan ontwijk je hele grote landen. Al zitten in pot 2 ook sterke landen. Maar ik zit toch liever in pot 1 dan in pot 2.”