’Mister Golf’ Robbie van Erven Dorens (83) overleden

Van Erven Dorens maakte in de jaren ’50 en ’60 deel uit van het Nederlandse golfteam, waarmee hij verschillende malen Europees- en wereldkampioen bij de amateurs werd. Daarna vervolgde hij als captain. Vanaf 1982 tot en met 2003 nam hij de taak van toernooidirecteur op zich van het in verval geraakte Dutch Open (huidige KLM Open) en zorgde er voor dat het evenement groot aanzien kreeg in de golfwereld.

Zoon Guy laat weten dat zijn vader zaterdag aan het begin van de middag in de badkamer in elkaar gezakt is en spreekt over een rustige en vredige dood, waarschijnlijk door de gevolgen van een hartaanval. ,,Ik herinner mijn vader als iemand die positief in het leven stond, met veel humor en altijd met een lach.”

Robbie van Erven Dorens, tevens oom van presentator Beau van Erven Dorens, wordt donderdag in besloten kring gecremeerd.