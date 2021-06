Botic van de Zandschulp ondanks verstoorde voorbereiding ijzersterk bij Wimbledon-debuut

Botic van de Zandschulp haalt uit. Ⓒ ANP/HH

Botic van de Zandschulp kwam door de afmelding van Dominic Thiem in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Woensdag liet de 25-jarige lucky loser uit Nederland echter zien dat het geen toeval is dat hij op het heilige gras in actie mag komen. In de eerste ronde was de nummer 139 van de wereld Grégoire Barrère in vier sets de baas: 6-2, 6-7 (4), 6-1, 7-6 (3).