Harde kern AZ krijgt geen biertje voor en tijdens wedstrijd tegen PSV

AZ neemt in samenspraak met de politie, het OM en de gemeente Alkmaar diverse extra maatregelen om de veiligheid in het stadion te vergroten, zichtbare en onzichtbare. De harde kern van AZ zal tot het laatste fluitsignaal moeten wachten tot er een biertje mag worden gedronken. Er worden netten gehangen voor enkele AZ-vakken en het uitvak met PSV-supporters.

„De maatregelen zijn helaas noodzakelijk. Enerzijds om een signaal af te geven dat een incident als tegen West Ham niet meer mag gebeuren, anderzijds om voor de voetballiefhebbers een veilig en goed bezoek aan AZ - PSV te organiseren. Zodat voetbal beleefd kan worden zoals dat hoort: gezellig voor iedereen”, zegt burgemeester Schouten van de gemeente Alkmaar.

Robert Eenhoorn, Algemeen Directeur van AZ: „Het is jammer dat deze maatregelen genomen moeten worden, maar na de gebeurtenissen van afgelopen week kon dat niet anders meer. AZ is volledig gecommitteerd aan het goed, voorspoedig en vooral ook veilig laten verlopen van elke wedstrijd. We zijn ervan overtuigd dat het overgrote merendeel van onze supporters daar hetzelfde over denkt. Samen maken we er een mooie, sportieve afsluiting van het seizoen van.”