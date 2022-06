Premium Het beste van De Telegraaf

’Daar was ik toen wel door verrast’ Bertens en Krajicek onder indruk van Swiatek: ’Bizar dat ze zo overheerst’

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Op de 21-jarige Iga Swiatek staat momenteel geen maat. Ook op Roland Garros is ze de beste. Ⓒ PROSHOTS

ROSMALEN - Kiki Bertens en Richard Krajicek zijn diep onder de indruk van Roland Garros-winnares Iga Swiatek. De 21-jarige Poolse klopte de Amerikaanse Coco Gauff met grote overmacht in de finale: 6-1, 6-3. Dat betekende haar tweede titel op Roland Garros. „Het is bizar dat zij nu zo overheerst. Ze steekt er ver bovenuit”, vertelt Bertens in Rosmalen, waar een gepland afscheid van de beste Nederlandse tennisster ooit letterlijk in het water viel.