EK indooratletiek in Istanbul versoberd vanwege aardbevingen

21.03 uur: De Europese kampioenschappen indooratletiek in Istanbul krijgen een sober karakter. De organisatie heeft besloten om diverse festiviteiten te schrappen vanwege de recente aardbevingen in Turkije.

European Athletics maakt in een verklaring duidelijk dat „ondanks de enorme tragedie” de voorbereidingen worden voortgezet „in deze ongelooflijk moeilijke tijd.” Desondanks zullen de komende kampioenschappen „niet hetzelfde zijn als andere toernooien.”

„We rouwen allemaal met onze Turkse vrienden en we willen stilstaan bij de verloren levens en iedereen die door de aardbevingen is getroffen”, aldus Dobromir Karamarinov, de voorzitter van de Europese atletiekfederatie.

De organisatie heeft onder meer besloten om feestelijke side-events te schrappen en lokaal geen promotie te maken voor de EK. Bovendien doneert European Athletics 1 euro per verkocht toegangsbewijs aan het goede doel.

De EK indoor worden van 2 tot en met 5 maart in Istanbul gehouden. Hoewel de stad ver verwijderd ligt van het rampgebied, was er toch enige onzekerheid over het doorgaan van de EK. Nederland reist met 31 atleten af naar Turkije, zo werd eerder op de dag bekendgemaakt door de Atletiekunie.

FC Twente voorlopig zonder Noorse middenvelder Kjølø

19.24 uur: FC Twente kan voorlopig niet beschikken over de Noorse middenvelder Mathias Kjølø. De 21-jarige Scandinaviër heeft aan de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles van zondag (2-0-nederlaag) een kaakblessure overgehouden. Hoe lang Kjølø naar verwachting aan de kant staat, meldt de Enschedese club niet.

Kjølø speelde dit seizoen achttien wedstrijden in de Eredivisie. FC Twente nam hem in de zomer over van PSV.

FC Twente staat vijfde in de Eredivisie, met 9 punten achterstand op koploper Feyenoord. Zondag wacht de ploeg van trainer Ron Jans de uitwedstrijd tegen PSV.

RB Leipzig-trainer Rose laat Nkunku mogelijk buiten selectie

18:30 uur Het is nog maar de vraag of Christopher Nkunku woensdagavond in actie kan komen voor RB Leipzig, dat het in de achtste finales van de Champions League opneemt tegen Manchester City. De Franse aanvaller maakte afgelopen weekend nog zijn rentree na een enkelblessure.

„Christopher heeft vandaag maar een deel van de training mee kunnen doen omdat hij een kleine terugval heeft gehad”, zei trainer Marco Rose. „We zullen moeten zien of hij morgen überhaupt bij de selectie zit. Natuurlijk wil ik dat erg graag, maar we nemen geen risico’s, want we hebben dit seizoen nog veel wedstrijden te spelen. Hij zal in ieder geval niet in de basis staan.”

De 25-jarige Nkunku werd vorig jaar gekozen tot beste speler van het seizoen in de Bundesliga. Hij stond sinds november langs de kant met een blessure. Afgelopen zaterdag maakte hij zijn comeback tegen Wolfsburg (3-0-zege).

Voor Rose wordt het tegen City een weerzien met Erling Haaland, met wie hij in het verleden samenwerkte bij een andere club uit het Red Bull-concern: RB Salzburg. „Ik heb minder haar gekregen dan toen en ben wat grijzer geworden”, zei Rose gekscherend over zijn periode in Oostenrijk.

Haaland was toen nog een tiener die nog niet wereldberoemd was. „Hij is veel beter geworden. Zijn mentaliteit is bizar. Als hij het doel ziet, wordt hij gek en deinst hij voor niets terug. Hij is een speler van wereldklasse die nu speelt voor een van de beste teams ter wereld”, aldus Rose.

Leeds United benoemt Javi Gracia tot nieuwe trainer

18:11 uur Leeds United heeft Javi Gracia aangesteld als de nieuwe trainer. De club uit de Premier League liet in een verklaring weten dat hij Jesse Marsch opvolgt. Die Amerikaan werd eerder deze maand ontslagen vanwege de tegenvallende resultaten bij de club in de hoogste afdeling van het Engelse voetbal.

Gracia (52) werkte eerder in Engeland al bij Watford, dat hij in 2019 naar de finale van de FA Cup leidde. Leeds zegt verder dat de Spanjaard een „flexibel contract” heeft, zonder daarover verder in details te treden. Na zijn vertrek bij Watford was hij onder meer nog actief in eigen land bij Valencia.

In de wandelgangen werd de afgelopen weken onder anderen ook Feyenoord-coach Arne Slot genoemd als kandidaat bij Leeds, evenals de bij Ajax weggestuurde Alfred Schreuder.

Manchester City mist De Bruyne in Champions League tegen Leipzig

17:00 uur Manchester City kan woensdag in het eerste duel met RB Leipzig in de achtste finales van de Champions League geen beroep doen op Kevin De Bruyne. De Belgische spelmaker ontbreekt in de selectie van 22 spelers die trainer Pep Guardiola meeneemt naar Duitsland. Ook de verdedigers John Stones en Aymeric Laporte zitten daar niet bij. Oranje-international Nathan Aké gaat wel mee naar Leipzig.

De Bruyne is ziek, zo gaf Guardiola tijdens de persconferentie te kennen. De Belg werd zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Nottingham Forest (1-1) vlak voor tijd gewisseld. Laporte, eveneens ziek, speelde wel de hele wedstrijd. Stones is herstellende van een hamstringblessure en ontbreekt al een tijdje.

Het duel tussen RB Leipzig en Manchester City begint om 21.00 uur en staat onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Polsstokhoogspringer Duplantis gaat niet naar EK indoor

16:46 uur Polsstokhoogspringer Armand Duplantis neemt niet deel aan de Europese kampioenschappen indoor, die begin volgende maand in Istanbul worden gehouden. De Zweed, houder van het wereldrecord, liet dat weten via de atletiekfederatie van zijn land.

„We hoopten dat hij zou meedoen, maar wisten dat de kans klein was”, zei Kajsa Bergqvist, de teamleider van de Zweedse delegatie. „Er zijn dit jaar andere wedstrijden belangrijker voor hem en daar werkt hij naartoe. De komende wedstrijden passen niet zo goed in zijn schema.”

De beslissing van Duplantis heeft niets te maken met de gespannen relaties tussen Zweden en Turkije, waar de EK indoor plaatsvinden. Het gaat volgens Zweedse officials puur om een sportieve beslissing. De relatie tussen Turkije en Zweden is het afgelopen jaar sterk verslechterd omdat Ankara weigerde de toetreding van Zweden tot de NAVO te bekrachtigen.

Nederland met 31 atleten actief op EK indoor in Istanbul

16:35 uur Nederland wordt begin volgende maand door 31 atleten vertegenwoordigd op de EK indooratletiek in Istanbul. De Nederlandse afvaardiging bestaat uit zeventien vrouwen en veertien mannen.

Femke Bol staat vanzelfsprekend op de lijst die door de Atletiekunie bekend is gemaakt. Ze komt in actie op de 400 meter en de 4x400 meter. Voor die laatste afstand staan ook Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Cathelijn Peeters, Andrea Bouma en Eveline Saalberg ingeschreven. Sofie Dokter en Marijke Esselink doen mee aan de vijfkamp.

Bij de mannen staan Liemarvin Bonevacia, Isayah Boers, Isayah Klein Ikkink, Ramsey Angela, Nout Wardenburg en Terrence Agard ingeschreven voor de 4x400 meter. Joris van Gool en Raphael Bouju doen mee aan de 60 meter, terwijl Rutger Koppelaar en Menno Vloon van de partij zijn bij het polsstokhoogspringen.

Het toernooi duurt van donderdag 2 tot zondag 5 maart.

FC Groningen verhuurt Kalley aan IFK Norrköping

16:23 uur FC Groningen verhuurt de Zweedse verdediger Yahya Kalley tot 1 juli 2023 aan de Zweedse club IFK Norrköping. Kalley werd in 2021 door de Groningers overgenomen van IFK Göteborg en speelde pas tien duels voor de club uit het noorden.

De 21-jarige Kalley mocht dit seizoen vijf keer meedoen bij FC Groningen, telkens als invaller. Op 8 januari kwam hij voor het laatst in actie in de uitwedstrijd tegen Excelsior. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2024.

FC Groningen is de nummer 17 van de Eredivisie. Alleen Cambuur heeft minder punten na 22 duels: 14 om 13.

Handbaldoelman Ravensbergen maakt transfer naar Bundesliga

14:08 uur Doelman Bart Ravensbergen van het Nederlands mannenhandbalteam maakt promotie naar de Bundesliga in Duitsland. De 29-jarige keeper verhuist van HSG Nordhorn- Lingen, dat uitkomt op het tweede niveau, naar topclub Frisch Auf Göppingen. De international heeft voor twee jaar getekend bij zijn nieuwe club. Het contract gaat in na dit seizoen.

Ravensbergen heeft zijn transfer afgedwongen met een sterk optreden op het afgelopen WK, waarin het Nederlands team de hoofdronde haalde. Zijn nieuwe club berekende dat hij op het WK 63 reddingen verrichtte in zes interlands. „Een goede score”, aldus Göppingen, die er ook op wijst dat Ravensbergen momenteel de beste keeper is van de tweede divisie.

Ravensbergen reageerde verheugd op zijn transfer. „Dit is het aanbod waarop ik wachtte”, zegt hij op Handbal Inside. „Göppingen ziet in mij de nieuwe nummer 1. Ik heb dus goed zicht op veel speelminuten. Het voelde als een kans die ik moest pakken.”

Snowboardster Dekker strandt op WK in kwartfinales parallelslalom

13:27 uur Snowboardster Michelle Dekker is er bij de wereldkampioenschappen in Bakuriani in Georgië niet in geslaagd een medaille te winnen op de parallelslalom. De 26-jarige Nederlandse strandde in de kwartfinales tegen de Duitse Ramona Hofmeister.

Dekker deed bij de WK zondag al mee aan de parallelreuzenslalom. Daarin wist ze de kwalificaties niet te overleven. Een jaar geleden, bij de Winterspelen van Beijing, werd Dekker vierde op de parallelreuzenslalom.

Scheidsrechter Gözübüyük fluit topper tussen PSV en FC Twente

10.45 uur: De wedstrijd in de Eredivisie tussen PSV en FC Twente staat zondag onder leiding van Serdar Gözübüyük. De scheidsrechter krijgt in het Philips-stadion ondersteuning van grensrechters Erwin Zeinstra en Johan Balder. Richard Martens is de vierde official.

Gözübüyük fluit woensdag in Duitsland eerst nog de wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tussen RB Leipzig en Manchester City. Vorige maand was Gözübüyük de scheidsrechter bij de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1).

PSV en FC Twente zijn de nummers 4 en 5 van de Eredivisie. PSV heeft 3 punten meer dan de Enschedeërs.

Amerikaanse hordelegende Greg Foster (64) overleden

07.48 uur: De Amerikaanse hordelegende Greg Foster is op 64-jarige leeftijd overleden. De atleet won in zijn carrière drie wereldtitels op de 110 meter horden (1983, 1987 en 1991), olympisch zilver in 1984 en de wereldtitel indoor op de 60 meter horden in 1991. Hij was ook houder van het wereldrecord op de 60 horden met 7,36 seconden.

De universiteit van Californië in Los Angeles maakte het overlijden bekend van Foster, die achttien jaar lang tot de wereldtop behoorde en ook tien Amerikaanse titels veroverde. Hij leed aan een zeldzame ziekte die ertoe leidde dat hij in 2020 een harttransplantatie onderging. Volgens de verklaring van de universiteit is hij vredig gestorven.

De mondiale atletiekfederatie World Athletics reageerde bedroefd op het bericht. „De atletiekwereld rouwt om deze legende op de horden”, twitterde voormalig topsprinter Ato Boldon.