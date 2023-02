Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Handbaldoelman Ravensbergen maakt transfer naar Bundesliga

14:08 uur Doelman Bart Ravensbergen van het Nederlands mannenhandbalteam maakt promotie naar de Bundesliga in Duitsland. De 29-jarige keeper verhuist van HSG Nordhorn- Lingen, dat uitkomt op het tweede niveau, naar topclub Frisch Auf Göppingen. De international heeft voor twee jaar getekend bij zijn nieuwe club. Het contract gaat in na dit seizoen.

Ravensbergen heeft zijn transfer afgedwongen met een sterk optreden op het afgelopen WK, waarin het Nederlands team de hoofdronde haalde. Zijn nieuwe club berekende dat hij op het WK 63 reddingen verrichtte in zes interlands. „Een goede score”, aldus Göppingen, die er ook op wijst dat Ravensbergen momenteel de beste keeper is van de tweede divisie.

Ravensbergen reageerde verheugd op zijn transfer. „Dit is het aanbod waarop ik wachtte”, zegt hij op Handbal Inside. „Göppingen ziet in mij de nieuwe nummer 1. Ik heb dus goed zicht op veel speelminuten. Het voelde als een kans die ik moest pakken.”

Snowboardster Dekker strandt op WK in kwartfinales parallelslalom

13:27 uur Snowboardster Michelle Dekker is er bij de wereldkampioenschappen in Bakuriani in Georgië niet in geslaagd een medaille te winnen op de parallelslalom. De 26-jarige Nederlandse strandde in de kwartfinales tegen de Duitse Ramona Hofmeister.

Dekker deed bij de WK zondag al mee aan de parallelreuzenslalom. Daarin wist ze de kwalificaties niet te overleven. Een jaar geleden, bij de Winterspelen van Beijing, werd Dekker vierde op de parallelreuzenslalom.

Scheidsrechter Gözübüyük fluit topper tussen PSV en FC Twente

10.45 uur: De wedstrijd in de Eredivisie tussen PSV en FC Twente staat zondag onder leiding van Serdar Gözübüyük. De scheidsrechter krijgt in het Philips-stadion ondersteuning van grensrechters Erwin Zeinstra en Johan Balder. Richard Martens is de vierde official.

Gözübüyük fluit woensdag in Duitsland eerst nog de wedstrijd in de achtste finales van de Champions League tussen RB Leipzig en Manchester City. Vorige maand was Gözübüyük de scheidsrechter bij de Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (1-1).

PSV en FC Twente zijn de nummers 4 en 5 van de Eredivisie. PSV heeft 3 punten meer dan de Enschedeërs.

Amerikaanse hordelegende Greg Foster (64) overleden

07.48 uur: De Amerikaanse hordelegende Greg Foster is op 64-jarige leeftijd overleden. De atleet won in zijn carrière drie wereldtitels op de 110 meter horden (1983, 1987 en 1991), olympisch zilver in 1984 en de wereldtitel indoor op de 60 meter horden in 1991. Hij was ook houder van het wereldrecord op de 60 horden met 7,36 seconden.

De universiteit van Californië in Los Angeles maakte het overlijden bekend van Foster, die achttien jaar lang tot de wereldtop behoorde en ook tien Amerikaanse titels veroverde. Hij leed aan een zeldzame ziekte die ertoe leidde dat hij in 2020 een harttransplantatie onderging. Volgens de verklaring van de universiteit is hij vredig gestorven.

De mondiale atletiekfederatie World Athletics reageerde bedroefd op het bericht. „De atletiekwereld rouwt om deze legende op de horden”, twitterde voormalig topsprinter Ato Boldon.