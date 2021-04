Jordy Clasie is terug: ’Best wanhopig geweest’

Premium Voetbal

Gianni Zuiverloon geeft ADO een impuls

Veel schoot ADO Den Haag in de strijd tegen degradatie niet op met het punt tegen Vitesse (0-0), maar de metamorfose die de hekkensluiter had ondergaan, was toch opvallend. Vorige week tegen FC Utrecht was de defensie nog een gatenkaas en was de 1-4 nederlaag nog een magere afspiegeling van de krach...