Tour de Dumoulin gaat niet door wegens coronavirus

De tweede editie van het evenement rond de Limburgse renner stond voor 4 oktober op de kalender. Omdat het te onduidelijk is of dat het wel door kan gaan door alle coronamaatregelen, is besloten om het door te schuiven naar volgend jaar.

De organisatie van de Tour de Dumoulin heeft daarom woensdag besloten het wielerevenement dit jaar niet te laten doorgaan. De volgende editie staat nu gepland voor 3 oktober 2021.

„We hopen er in 2021 weer een fantastische editie van te maken”, aldus de klassementsrenner van Jumbo-Visma.