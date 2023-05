Haaland met enorme overmacht winnaar prestigieuze verkiezing

De 22-jarige Haaland, die dit seizoen al 51 doelpunten maakte, kreeg maar liefst 82 procent van de stemmen. Arsenal-spelers Bukayo Saka en Martin Ødegaard werden respectievelijk tweede en derde. „Om deze prijs in mijn eerste seizoen in Engeland te winnen is een eer”, verklaarde Haaland. „Ik heb een fantastische tijd bij City en mijn ploeggenoten zijn ongelooflijk. Zij bieden mij kansen om te scoren en zonder hen had ik deze prijs niet kunnen winnen. Ik wil nu het seizoen goed eindigen en met de club prijzen veroveren.”

De Australische Kerr werd voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste speelster. Rachel Daly (Aston Villa) en Lauren James (Chelsea) eindigden op de tweede en derde plaats. De prijzenceremonie is op 25 mei.

Nederlanders

De prestigieuze verkiezing wordt sinds het seizoen 1947-1948 gehouden. Vorig seizoen werd Mohamed Salah van Liverpool uitgeroepen tot winnaar. Frans Thijssen, Dennis Bergkamp en Robin van Persie zijn de enige Nederlanders die in het verleden werden verkozen tot beste speler van het jaar door de Engelse voetbaljournalisten.

De verkiezing bij de vrouwen, die sinds het seizoen 2017-2018 wordt gehouden, werd drie jaar geleden door Vivianne Miedema van Arsenal gewonnen. De topscorer aller tijden van Oranje miste een groot deel van het huidige seizoen vanwege een gescheurde kruisband.