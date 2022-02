Lieke Martens na ’frustrerende wedstrijd’: ’Moeten volgende stap nog maken’

Toch vindt de speelster van Barcelona het belangrijk om naar de positieve punten te kijken. „We komen wel al vaker voor de goal van de tegenstander, maar het is duidelijk dat we de volgende stap nog moeten maken”, zei ze na afloop voor de camera van ESPN.

De eerste echte grote kans voor de wedstrijd was voor Martens zelf, maar de speelster van Barcelona was slordig in de afronding. „Die bal moet in ieder geval tussen de palen, dan krijg je misschien wel een andere wedstrijd”, klonk het kritisch.

Bekijk ook: Frankrijk zet Oranje Leeuwinnen een hak

Tijdens het Tournoi de France speelde Oranje vanwege personele problemen met veel jonge meiden in de ploeg. Dat was uiteraard wennen. „Ik heb over deze wedstrijd wel al een beter gevoel dan tijdens het eerste duel tegen Brazilië. Er zijn meer patronen gekomen, dat geeft me een goed gevoel, maar het is zeker nog niet goed genoeg. Het was een frustrerende wedstrijd, maar wel een goede leerschool.”

Parsons

Bondscoach Mark Parsons zag vooral dat zijn formatie het in de eerste helft moeilijk had. „Toen waren we onszelf niet. In de tweede helft kwamen we al wat beter voor de dag. Frankrijk is een grote tegenstander, het voordeel daarvan is dat de meiden veel leren.”

Jackie Groenen vond dat te veel persoonlijke fouten de Leeuwinnen uiteindelijk de das om deed tegen de Fransen. „We kwamen daardoor niet lekker naar voren, de passing was niet goed en daarmee speelde we Frankrijk in de wedstrijd. Ik denk dat we met meer lef moeten voetballen en meer zelfvertrouwen.”