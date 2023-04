Premium Het beste van De Telegraaf

Osaro lijkt Glory’s gentleman en Plazibat hoopt op Luka Modric in Ahoy Uitdagers Rico Verhoeven lachen zich rot in Ahoy

Door Robin Jongmans Kopieer naar clipboard

Antonio Plazibat eerder dit jaar met Rico Verhoeven. Ⓒ ANP/HH

Antonio Plazibat en Tariq Osaro vechten op 17 juni tijdens Collision 5 om de heavyweight interim-titel bij Glory. De winnaar krijgt in het najaar van 2023 een titelgevecht tegen regerend wereldkampioen Rico Verhoeven, die herstelt van een zware knieblessure. Tijdens de eerste staredown zaterdagavond in Ahoy gebeurde er bijna iets onwerkelijks in de vechtsportwereld. De twee schoten na welgeteld drie seconden al in de lach…