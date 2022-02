Katten bij Kurt Zouma weggehaald na mishandeling

Op een video was te zien hoe Zouma een van zijn katten liet vallen en vervolgens schopte en sloeg. Daarop besloot de politie van Essex en de RSPCA een onderzoek in te stellen. „De twee katten worden nu verzorgd door de RSPCA”, valt te lezen in een verklaring van de dierenwelzijnsorganisatie. „Onze prioriteit is en zijn altijd het welzijn van deze katten zijn. Ze zijn meegenomen voor medische controle bij een dierenarts en blijven onder onze hoede zolang het onderzoek voortduurt.”

„We zijn iedereen dankbaar die hun bezorgdheid over deze katten heeft geuit. We waren er al meebezig voordat de video viraal ging. We gaan door met het onderzoek, dus we kunnen op dit moment geen verder commentaar geven.”

Ondanks de felle kritiek op het wangedrag van Zouma, zette West Ham-manager David Moyes de verdediger dinsdagavond in de basis tegen Watford.

Tijdens het duel werd Zouma uitgefloten door de fans van Watford.