Eén turner meer in vloerfinale WK

Tomas Gonzalez Ⓒ EPA

MONTREAL - De toestelfinale op vloer bij de mannen op de WK turnen in Montreal telt zaterdag negen deelnemers. De Chileen Tomas Gonzalez is na protest toegevoegd aan het achttal dat zich had geplaatst na een tumultueus slot van de kwalificaties. Daarbij ontdekten de Nederlanders een gat in de vloer waarna zij hun oefening over mochten doen. Bij die tweede poging plaatste Bram Verhofstad zich verrassend voor de finale. Ten koste van Gonzalez.