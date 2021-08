Ajax haalt uit tegen NEC in eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen

Ajax werd vorig weekeinde nog stevig met de neus op de feiten gedrukt door PSV. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal werden de Amsterdammers met 4-0 vernederd. Trainer Erik ten Hag sprak na afloop van een ’wake-up-call’ en wist dat zijn ploeg nog een flink aantal stappen moest zetten voor de aanvang van de competitie.

Bij de Amsterdammers keerde Maarten Stekelenburg terug na een blessure. De 38-jarige goalie maakte vrijdag bekend dat hij zich volledig op Ajax wil richten en daarom stopt als international.

Ajax schoot uit de startblokken en overklaste NEC compleet. De Nijmegenaren wisten niet waar ze het zoeken moesten en al na zes minuten keek de ploeg van trainer Rogier Meijer tegen een achterstand aan. Hoewel de Amsterdammers de eerste twee kansen nog om zeep hielpen, was de derde wel raak. Sébastien Haller werkte een voorzet van Noussair Mazraoui binnen.

Tadic

NEC was amper bekomen van het tegendoelpunt of de bezoekers kregen een tweede klap te verwerken. Na tien minuten spelen kopte Mazraoui een voorzet van Dusan Tadic van dichtbij binnen. Vier minuten later was het opnieuw raak. NEC-verdediger Bart van Rooij speelde de bal met zijn borst hard terug op doelman Mattijs Branderhorst, maar dat ging volledig mis. Branderhorst dacht de bal nog voor de lijn weg te grissen, maar de VAR oordeelde anders: 3-0.

Ajax ging in moordend tempo door, want weer een paar minuten later besloot Tadic met de vierde goal binnen twintig minuten de bezoekers nog meer pijn te doen. De aanvoerder kreeg de bal met wat geluk voor zijn voeten, aarzelde geen seconde en haalde verwoestend uit. Nog voor de rust noteerde Tadic zijn tweede goal van de avond. De Serviër ging tegen NEC dus vrolijk verder met waar hij vorig seizoen gebleven was: goals maken en assists geven.

Ajax besloot na rust wat gas terug te nemen. Ondanks dat de Amsterdammers nog wat grote kansen lieten noteren, liep de score niet verder op. De ploeg van Ten Hag heeft zich zaterdagavond in ieder geval uitstekend gerevancheerd voor de blamage tegen PSV.