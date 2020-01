Ayoub op weg naar Panathinaikos, Advocaat verwacht versterking bij Feyenoord

De linkermiddenvelder is bezig met een vertrek naar het Griekse Panathinaikos, zo bevestigde trainer Dick Advocaat dinsdagavond bij Fox Sports. „Volgens mij is Yassin persoonlijk rond met de club, maar zijn de clubs onderling er nog niet uit.” Ayoub maakte geen deel uit van de wedstrijdselectie van Feyenoord voor het bekerduel met Fortuna Sittard.

Lens

De trainer van de Rotterdammers gaf ook aan nog steeds te hopen op de komst van een extra middenvelder en/of aanvaller. „Dat hebben we met het bestuur in Spanje besproken”, verduidelijkte de coach, die ook toegaf met Jeremain Lens te hebben gesproken. „Die wilde het liefst bij Besiktas blijven. Maar we komen wel met iemand”, zei Advocaat. „We zetten nog nergens een streep doorheen. Door het aanstaande vertrek van Ayoub en dat van Kenneth Vermeer komt er ook weer wat geld vrij voor nieuwe spelers.”

Juiste beslissing

Advocaat is blij dat Feyenoord het restant van het bekerduel met Fortuna Sittard volgende week dinsdag speelt. „Scheidsrechter Kevin Blom heeft de juiste beslissing genomen, want zijn assistenten konden bijvoorbeeld buitenspelsituaties niet goed meer inschatten. En daar zijn de belangen te groot voor. Het was moeilijk voetballen met deze mist en dit slechte veld, en het ging dan ook op en neer. We kwamen wat gelukkig op voorsprong, maar geven die na rust weer te makkelijk weg”, had de coach gezien.