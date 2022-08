Cricketsterren maken kennis met Tadic & co

De Pakistaanse cricketers en officials, begeleid door Monica Visser, de CEO van de Koninklijke Nederlandse Cricketbond (KNCB), werden hartelijk ontvangen op De Toekomst. Na een rondleiding over het complex, waren de Pakistani getuige van de ochtendtraining van de Amsterdamse A-selectie.

Daar volgden voor de Aziaten nog een ontmoeting met algemeen directeur Edwin van der Sar, Klaas-Jan Huntelaar en hoofdtrainer Alfred Schreuder. Na de training wisselden Ajax-captain Dusan Tadic een door de voltallige Ajax-selectie gesigneerd shirt met zijn collega en Pakistaanse volksheld Babar Azam, terwijl Van der Sar van de Pakistani een cricketbat met handtekeningen kreeg aangeboden.

Het Pakistaanse cricketelftal bracht een bezoekt aan Ajax. Ⓒ Niels Boersema/Ajax Images

Cricketskills Van der Sar

Dat was voor de gewezen topkeeper aanleiding om nog even zijn cricketskills te etaleren. Van der Sar stond immers jarenlang onder de lat in Engeland, achtereenvolgens bij Fulham en Manchester United. Zijn zoon Joe speelde er cricket.

Zowel de Pakistani als de vertegenwoordigers van de KNCB waren verguld met de ontvangst van de Amsterdamse voetbalclub. ,,Groot respect voor Ajax”, reageerde Patrick de Leede, communicatiemanager van de cricketbond. ,,Deze club heeft het door. De meeste mensen in Nederland weten niet hoe groot cricket internationaal is. De Pakistaanse cricketers zijn wereldsterren en hebben op social media miljoenen volgers.” Na een kleine controle-check: Tadic heeft op Instagram 821.000 volgers en op Twitter 27.300, Babar Azam heeft er 2.3 miljoen op Instagram en op Twitter nog meer: 3.6 miljoen.

Megacontract

Cricket is qua media-aandacht de op één-na-grootste sport ter wereld. Onlangs werden de rechten voor de komende vijf jaar van de Indian Premier League (IPL), de belangrijkste T20-competitie die slechts zes weken in beslag neemt, voor 6,2 miljard dollar verhandeld. Het WK-duel tussen India en Pakistan in 2019 in Manchester geldt als één van de meest bekeken sportwedstrijden ooit.

Pakistan, de wereldkampioen van 1992, is momenteel de nummer 4 van de wereldranglijst, achter Nieuw-Zeeland, Engeland en erfvijand India. Het land versloeg Oranje deze week in Rotterdam in het kader van de ICC Super League tweemaal. Zondag wacht op de velden van VOC de derde en laatste One Day International (ODI).