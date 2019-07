Tienersensatie (15) gaat door met winnen op Wimbledon

De partij werd verplaatst naar Court 1, waardoor met het oog op de duisternis bij aanvang van het duel het dak alvast gesloten kon worden.

Voor Gauff is het al haar vijfde zege op een rij in Londen. Ze plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. De nummer 313 van de wereld had een wildcard nodig voor het kwalificatietoernooi.

Rybarikova staat bekend als een goede grasspeelster. Twee jaar geleden haalde ze op Wimbledon de halve finales.