ADO pakt in Waalwijk eerste punten

Tomas Necid viert zijn treffer met medespelers. Ⓒ VI Images

WAALWIJK - ADO Den Haag is ook van de ’nul’ af. De ploeg van trainer Fons Groenendijk boekte bij het gepromoveerde RKC Waalwijk de eerste overwinning van dit seizoen: 0-3. ADO had de eerste drie competitieduels verloren. Alleen PEC Zwolle is nu nog puntloos in de Eredivisie.