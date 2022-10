ADO en De Graafschap spelen vermakelijk gelijk, Heracles wint eenvoudig

ADO Den Haag en De Graafschap, twee ploegen die ondanks hoge verwachtingen zeer teleurstellend aan het seizoen waren begonnen, troffen elkaar in de wetenschap de tweede periode allebei met een zege te hebben afgetrapt. Die lijn wilden beide teams in het Bingoal Stadion graag doorzetten en het was ADO dat daartoe de meeste dadendrang toonde. Jordy Wehrmann zette de thuisploeg na een klein half uur spelen op voorsprong.

Lang duurde de Haagse vreugde niet, want nog geen vijf minuten later wist Basar Önal met zijn eerste treffer van het seizoen de Superboeren weer langszij te schieten. Een stunt leek in de maak toen diezelfde Önal zijn ploeg een kleine twintig minuten voor tijd zelfs op voorsprong schoot, maar ditmaal kon De Graafschap slechts kort genieten van de weelde. Silvinho Esajas maakte kort na het ingaan van het ’Haags kwartiertje’ 2-2.

Mario Bilate bracht zijn ploeg met een domme rode kaart vlak voor tijd nog in verlegenheid, maar De Graafschap kon niet profiteren. Zowel ADO als De Graafschap schiet met een punt weinig op.

Heracles ijzersterk

Koploper Heracles ontving FC Eindhoven in het Erve Asito. De ploeg van John Lammers zet haar promotiekandidatuur steeds sterker kracht bij, want aan Eindhoven had Heracles geen kind. Al na een dik half uur spelen stond het 2-0 door treffers van Justin Hoogma en Mateo Les. Na rust maakte Marco Rente aan alle twijfel een einde: 3-0.

Ook Top Oss vermaakte het publiek. Tegen Roda JC gingen de Ossenaren na rust behoorlijk los, met drie treffers in het laatste half uur. Roshon van Eijma opende de score, waarna Jearl Margaritha de score met twee goals verder uitbouwde: 3-0.

Willem II wist na een enerverend duel, waarover metname over de fase kort voor rust nog wel even zal worden nagepraat, niet af te rekenen met Almere City FC. De Tilburgers zagen vlak voor de thee hun openingstreffer afgekeurd, waarna de Tilburgse aanhang met bier begon te gooien. Arbiter Gerrets sommeerde de twee ploegen direct naar de kleedkamer zonder de blessuretijd van de eerste helft af te werken, maar dat gebeurde na rust alsnog.

Toen het in het Koning Willem II-stadion eenmaal weer over voetbal ging wist Jeremy Bokila dan toch te scoren, daarmee de Eindhovense treffer van Jeredy Hilterman ongedaan makend. Verder dan 1-1 kwam Willem II echter niet, waardoor het blijft aanmodderen op een vijfde plek op de ranglijst.

Speelronde 12 in de Keuken Kampioen Divisie gaat zaterdagavond verder, en ook maandagavond staan er nog vier wedstrijden op het programma.