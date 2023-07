Alvarez en Gimenez met Mexico naar halve finale Gold Cup

Beide treffers van de Mexicaanse ploeg vielen in de tweede helft. Eerst benutte Orbelin Pineda een strafschop en in de slotfase tekende Erick Sanchez voor de beslissende goal. Mexico wacht nu een halve finale tegen Panama, dat indruk maakte tegen Qatar. Het gastland van het voorbije WK werd met 4-0 verslagen. Ismael Diaz was de grote man, door na rust binnen het tijdsbestek van tien minuten een hattrick te produceren.

Zondag(nacht) vinden de andere kwartfinales plaats. De Verenigde Staten treffen Canada, terwijl Guatemala en Jamaica het tegen elkaar opnemen.