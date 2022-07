Cody Gakpo en Guus Til sluiten aan bij PSV-selectie voor laatste oefenduel

De wedstrijd kan gewoon in het stadion afgewerkt worden. Dat werd woensdag door een korte brand getroffen, maar na inspectie vrijgegeven voor evenementen en wedstrijden.

Op het trainingsveld is het de afgelopen week drukker geworden. Daar is ook Erick Gutiérrez weer actief. PSV is, zoals bekend, bezig het contract met de Mexicaan open te breken en te verlengen. Daarmee voorkomt de club dat Gutiérrez volgende zomer transfervrij de deur uit loopt. Phillipp Mwene is er tegen de club van Andrés Guardado mogelijk ook alweer bij.

Ramalho op trainingsveld

André Ramalho en Carlos Vinicius staan eveneens weer op het trainingsveld, maar mijden nog partijvormen. Het herstel van Mauro Junior lijkt wat langer te duren. PSV mist verder op zeker Olivier Boscagli, terwijl Jarrad Branthwaite en Savio nog op een werkvergunning wachten. De laatste arriveert in de loop van de komende week in Eindhoven.

Guus Til Ⓒ ANP/HH

Voor PSV is de wedstrijd tegen Real Betis de laatste echte test voor de wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal, waarin het landskampioen Ajax ontmoet. Vorig jaar won PSV met 0-4. Het duel was toen later. PSV had er al een paar Europese wedstrijden op zitten.

Parallellen

Toch zijn er wel wat parallellen. Gakpo had vorig seizoen ook geen vlekkeloze voorbereiding en haakte na interland-verplichtingen wat later aan bij de selectie. Toenmalig trainer Roger Schmidt liet hem zelfs op de bank beginnen bij het thuisduel met Galatasaray. De verwachting is dat Ruud van Nistelrooy wel meteen gebruik maakt van een fitte Gakpo.

Bekijk ook: Aad de Mos voorziet pittige klus voor PSV in Champions League

PSV speelde de eerste wedstrijden vorig seizoen in een vaste formatie. Daar is door de blessuregevallen nu nog geen sprake van. Bij de Johan Cruijff-schaal staan waarschijnlijk maar maximaal vier spelers in het veld die ook vorig seizoen in de basis begonnen. Dan gaat het om Mwene, Max, Sangaré en Madueke. Ramalho en Boscagli zijn geblesseerd, Zahavi en Götze zijn vertrokken. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Van Nistelrooy voor de basiself een beroep op Joël Drommel, Marco van Ginkel of Yorbe Vertessen gaat doen, die vorig seizoen wel aan de aftrap stonden bij de eerste grote wedstrijden.