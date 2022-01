James Wade eenvoudig naar halve finale WK darts

Hoewel Wade vrij slap begon en moeite had om de tripples te raken, pakte hij dankzij een sterke vijfde leg wel direct de eerste set. Dit terwijl King deze begonnen was. De tweede set mocht Wade beginnen. Nadat de eerste vier legs gewonnen werden via een break won Wade wel de vijfde en zodoende ging hij al snel comfortabel aan de leiding.

Het lukte King in de derde simpelweg niet om druk te zetten op zijn tegenstander met hoge scores. Zodoende liep Wade eigenlijk zonder al te veel problemen uit naar 3-0 in sets. In de vierde set kreeg King een keer de kans om Wade te breken, maar verder leek het een hopeloze missie te worden voor de nummer 21 van de plaatsingslijst.

Exemplarisch voor de wedstrijd was de eerste leg van de vijfde set, waarin King drie pijlen had om het af te maken, maar daar slaagde hij niet in. Zo ging zonder extreem goed te gooien Wade via een 5-0 zege naar de halve finale.