James Wade en Gary Anderson overtuigend naar halve finale WK darts

Hoewel Wade vrij slap begon en moeite had om de tripples te raken, pakte hij dankzij een sterke vijfde leg wel direct de eerste set. Dit terwijl King deze begonnen was. De tweede set mocht Wade beginnen. Nadat de eerste vier legs gewonnen werden via een break won Wade wel de vijfde en zodoende ging hij al snel comfortabel aan de leiding.

Het lukte King in de derde simpelweg niet om druk te zetten op zijn tegenstander met hoge scores. Zodoende liep Wade eigenlijk zonder al te veel problemen uit naar 3-0 in sets. In de vierde set kreeg King een keer de kans om Wade te breken, maar verder leek het een hopeloze missie te worden voor de nummer 21 van de plaatsingslijst.

Exemplarisch voor de wedstrijd was de eerste leg van de vijfde set, waarin King drie pijlen had om het af te maken, maar daar slaagde hij niet in. Zo ging zonder extreem goed te gooien Wade via een 5-0 zege naar de halve finale.

Anderson klopt Humphries

Het lukte Anderson dit WK nog niet om de eerste set te winnen en dat was tegen Humphries niet anders. Het dikke setverlies bleek Anderson allerminst te deren, want hij behield vervolgens zijn zelf gestarte set en brak Humphries direct daarop bij het starten van het derde bedrijf. Het bleek de opmaat naar de eerste setbreak van de wedstrijd.

Humphries toonde zich mentaal echter minstens zo sterk als Anderson en brak de Schot gewoon terug. Zodoende gaven twee elkaar geen duimbreed toe gedurende de eerste sets en was het een stuk spannendere strijd dan in de partij die het nieuwe jaar geopend had.

Gary Anderson. Ⓒ ANP/HH

In de vijfde set ging het echter helemaal mis voor Humphries. Hij kwam aanvankelijk nog 2-0 voor, maar gaf die voorsprong vervolgens uit handen en liet zich ook in de vijfde leg breaken door de tweevoudig wereldkampioen. Anderson besliste de set met een finish van 110.

Daarna ging hij vrolijk verder met een 148 finish aan het begin van set zes. Humphries had een aardig antwoord paraat, maar moest uiteindelijk ook de zesde set aan zijn tegenstander laten. In de zevende set kwam het eveneens op de vijf leg aan. Humphries leek daarin zijn excecutie nog even uit te stellen met een finish van 170, maar mist uiteindelijk de beslissende bulls-eye, waarna Anderson de wedstrijd definitief besliste.