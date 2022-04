Alleen De Bruyne komt er doorheen bij Atletico: ’Probeer het eens op het trainingsveld’

„Het was een zware wedstrijd, want ze stonden verdedigend zo dicht bij elkaar. We weten dat ze solide zijn, dat is de manier waarop ze spelen en ik denk dat we redelijk goed speelden gezien de omstandigheden. We wisten dat het moeilijk zou zijn om kansen te creëren”, zei De Bruyne.

„De eerste helft stonden ze erg goed, maar we kregen ook niets tegen. Zij speelden praktisch met vijf verdedigers en vijf middenvelders en het was moeilijk om ruimtes te vinden. Als iemand ons iets kwalijk wil nemen over deze wedstrijd, dan raad ik diegene aan om het eens op een trainingsveld te proberen.”

Door de nipte zege van City belooft de return in Madrid spannend te worden. ”1-0 is 1-0 en zij hebben niet gescoord. Ik verwacht daar een vrij gelijkaardige wedstrijd en misschien zullen ze wat meer moeten pushen. Maar vandaag konden wij niet meer doen.”

Vorig seizoen verloor City in de finale met 1-0 van Chelsea.