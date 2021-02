Roger Schmidt na Europese zeperd: ’Onacceptabel’

Ja, ze kunnen scoren wat ze willen voorin bij PSV. Maar als je zo verdedigt als bijvoorbeeld Timo Baumgartl, die blunderde bij de 3-2… ,,Ik geef nooit ook maar iemand de schuld’’, zei Zahavi na afloop. ,,Ik ben zelf heel ervaren inmiddels, maar weet ook dat we een jong team hebben. Met wat foutjes nodigden we Olympiakos soms uit te pressen tegen ons. Maar we hebben nog stééds een goede uitgangspositie. Dus we blijven positief en houden de energie vast om volgende week alsnog een ronde door te komen.’’

’Onze coach heeft ook gelijk’

Zahavi kwam na zijn Chinese avontuur naar Eindhoven om prijzen te winnen in Europa. Maar halverwege februari lijkt de strijd om de landstitel bijna beslist, ligt PSV uit het bekertoernooi en wordt het bereiken van de achtste finales in de Europa League (op deze manier) een hels karwei. ,,Ja, ik kwam om prijzen te winnen’’, zegt Zahavi. ,,Maar onze coach heeft ook gelijk. We hebben veel jonge jongens in het team, die ook heel goed zijn. Maar veel van hen hebben nog geen titels gewonnen, hebben die ervaring niet. Je zult titels gaan winnen, door te ervaren wat daar voor nodig is. We geven nooit op. Niet voor de titel en ook niet om door te gaan in de Europa League. We moeten de fouten van vandaag volgende week reduceren. Ik ben er echt van overtuigd dat we kunnen doorgaan.’’

En dat is niet vreemd, gezien het overwicht en de kansen die PSV kon creëren tegen de koploper van Griekenland. Maar in de fouten terugbrengen schuilt wel het pijnpunt. ,,In het huidige voetbal maken de kleinste fouten het grootste verschil’’, zegt Zahavi. ,,We waren ook ongelukkig vandaag. Het is niet persoonlijk, we zijn een team. Soms maken we fouten, maar we zijn ervan overtuigd het beter te kunnen doen. Alleen dat laat ons een ontwikkeling doormaken.’’

Eran Zahavi heeft gescoord. Ⓒ ANP/HH

De manier waarop PSV donderdag verdedigde in de uitwedstrijd tegen Olympiakos Piraeus in de Europa League, ergerde trainer Roger Schmidt. „We geven te makkelijk grote kansen weg en op dit niveau worden die afgestraft. Dat is onacceptabel”, zei de Duitser na de nederlaag van 4-2 in de eerste ontmoeting van de eerste knock-outronde van de Europa League.

De eerste treffer van Olympiakos viel uit een vrije trap. Bij de 3-2 ging Timo Baumgartl opzichtig in de fout en bij de vierde treffer van de Grieken liet Philipp Max het afweten. PSV was voetballend niet de mindere ten opzichte van Olympiakos.

„We hebben een onnodige nederlaag geleden”, oordeelde Schmidt. „We hebben goede spelers, maar het zijn stuk voor stuk jongens die nog niet zo ervaren zijn op dit niveau. Verdedigen is niet iets van alleen de achterste linie. Dat moet je met het hele team doen. Daar zullen we het ook met iedereen over hebben. We gaan analyseren en verbeteren waar nodig.”

Niet kansloos

Volgens de trainer is PSV niet kansloos voor het bereiken van de achtste finales. „We zijn niet weggespeeld. Als ik naar het wedstrijdbeeld kijk, zie ik mogelijkheden. We hebben twee doelpunten gemaakt en dat biedt perspectief voor volgende week. Ik denk dat het nog altijd mogelijk is om ten koste van Olympiakos door te gaan.”

PSV mist volgende week Ibrahim Sangaré in Eindhoven. De Ivoriaanse middenvelder liep tegen een gele kaart aan en is geschorst. Olivier Boscagli viel tegen Olympiakos voor rust uit met een blessure aan zijn hoofd. Volgens Schmidt is de kans groot dat Boscagli zondag in de thuiswedstrijd tegen Vitesse in de Eredivisie gewoon kan spelen. De rentree van Cody Gakpo laat vermoedelijk nog even op zich wachten.