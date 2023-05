Boston Celtics brengen spanning verder terug: wie gaat er naar de NBA Finals?

Maar de Heat leiden na de tweede nederlaag op rij nog wel met 3-2 en kunnen zich zaterdag voor eigen publiek van de finaleplaats verzekeren.

De Celtics maakten in de wedstrijd 16 driepunters. Derrick White was topscorer met 24 punten. Ook Marcus Smart (23) en Jaylen Brown (21) en Jayson Tatum (21) kwamen uit boven de 20 punten. „We hebben van het begin tot het einde de toon gezet in deze wedstrijd. De enige die ons nu nog kan stoppen, zijn we zelf”, aldus Brown.

Bij de Heat was Bam Adebayo topscorer met 16 punten. Coach Erik Spoelstra van de Heat stelde dat zijn team het vertrouwen nog niet is kwijtgeraakt ondanks twee nederlagen op rij. „In dit soort wedstrijden zijn er altijd uitdagingen waar je voor komt te staan”, zei hij.