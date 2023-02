Vitesse moet vrezen: proflicentie in gevaar na nadelige uitspraak in kort geding

„Vitesse beraadt zich na het vonnis van de rechter op vervolgstappen en blijft in contact met de KNVB”, meldt de club. „We vertrouwen onverminderd op een positieve afloop van de bodemprocedure over het eeuwigdurend speelrecht. De club heeft er zodoende vertrouwen in dat het komend seizoen gewoon in Gelredome zal spelen.”

Vitesse weigert nog langer de huur van ruim 2 miljoen euro per jaar te betalen als het huidige contract in september van dit jaar afloopt. Omdat eigenaar Nedstede de door Vitesse voorgestelde huursom van ongeveer een half miljoen euro voor de komende twintig jaar veel te laag vindt, is er een impasse ontstaan.

Vitesse vreest nu dat de KNVB de licentie voor betaald voetbal afpakt en de club geen betaald voetbal meer kan spelen.

Een motivering van de rechtbank volgt pas over twee weken. „De beslissing van vandaag is een voorlopig oordeel van de rechter, gebaseerd op wat er in deze kort gedingprocedure naar voren is gebracht”, meldt de rechtbank. „Er was snelheid geboden en partijen hebben tot het laatste moment met elkaar onderhandeld. Daarom is de beslissing opgenomen in een kop-staartvonnis. Daarin staat alleen tussen wie de procedure speelt en welke beslissing de rechter heeft genomen. Normaal gesproken legt een rechter in een vonnis ook uitgebreid uit hoe hij tot zijn oordeel is gekomen. Bij een kop-staartvonnis ontbreekt die motivering. De reden daarvoor is de gevraagde snelheid van de beslissing.”